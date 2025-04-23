英特爾前CEO：Nvidia保持領先 因為黃仁勳做對「這兩件事」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
英特爾前CEO基辛格說，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）之所以能在競爭中保持領先，是因為做對了兩件事。路透
英特爾前CEO基辛格說，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）之所以能在競爭中保持領先，是因為做對了兩件事。路透

英特爾（Intel）前執行長基辛格表示，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）之所以能在競爭中保持領先，是因為做對了兩件事。

Business Insider報導，基辛格在Yahoo財經網站21日播出的Opening Bid節目上說，輝達執行長黃仁勳找到一個好的執行方法，並為其AI產品打造競爭優勢。

曾在英特爾效力30年的基辛格表示，「他們執行有方」，「到頭來，黃仁勳就是埋頭去做，驅策他的團隊永遠站在最前端」。他說，輝達成功地在AI加速器市場「努力保持領先」。

基辛格說，輝達做對的第二件事，是打造「重要的護城河」。護城河在商業上意指能保護公司免於競爭的長期優勢。他讚揚輝達為旗下NVLink和CUDA等產品所打造的護城河。

英特爾新任執行長陳立武3月就任後，在首次公開露面場合直言該公司不足之處。他21日在一場活動中提及英特爾客戶時表示，「我們太慢調適，沒能滿足你們的需求」，並說，「你們值得更好的，我們需要、也將會改進，請儘管對我們說實話」。

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