陸主權基金 從美私募基金撤資

美中關稅戰升級，金融領域也走向脫鉤。外媒報導，在北京壓力下，中投公司等大陸國資基金已在最近幾周停止了對美國私募股權的新投資，同時將資金部署到其他國家，實現「投資組合多元化」。

英國金融時報引述知情人士表示，大陸受國家支持的基金，正在切斷或撤回對美國私募股權的投資，這是對美國總統川普發起貿易戰的最新反擊。知情人士稱，這些舉動是為了回應來自北京當局的壓力。

有公司高管表示，自貿易戰以來，大陸投資者改變了對美國私募股權的投資策略，而中投公司就是正在撤資的大陸國有基金之一。同時，中投近年在美國的投資早已放緩，並透過合作夥伴關係，將資金部署到英國、沙烏地阿拉伯、法國、日本和義大利等國，以實現投資組合多元化。

外媒報導稱，近幾十年來，大陸主權財富基金已向黑石、ＴＰＧ和凱雷集團等美國最大的私人資本集團投入了數十億美元，這是因為在西方政府的監管措施下，透過私募股權基金進行的間接投資，能使大陸向西方企業和經濟體投入資金。

中投公司未對此事作出回應，而據報要被撤走投資的美國私募基金公司包括凱雷、ＴＰＧ及黑石等不予評論。

中投公司是大陸國有大型投資公司，是全球最大主權財富基金之一，今年以總資產超過人民幣十二兆元的規模，超越大陸中信集團成為大陸第一央企。中投旗下多次在關鍵時刻增持陸股的中央匯金，管理超過人民幣六點四一兆元的大陸國有金融資本。中投還曾與美國高盛集團達成戰略合作關係，也曾持有過黑石集團股分，但於川普第一任期內出售。