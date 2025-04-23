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日投資人狂拋美債 「恐冰山一角」

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

最新數據顯示，美國總統川普四月二日宣布對等關稅政策以來，日本投資人已拋售了超過兩百億美元的外國債券，推估其中一大部分是美債，但來自日本的賣壓可能只是「冰山一角」。

英國金融時報報導，日財務省的初步數據指出，截至四月四日當周，銀行業者和退休基金等民間機構共賣出一七五億美元的長天期的海外債券，之後七天再出售卅六億美元，累計兩周的拋售規模是二○○五年以來數一數二大。

日本財務省的報告未揭露被交易長債的詳細資料，但野村銀行資深利率策略師宍戶智明（音譯）認為，日本拋售的債券中，有「很大一部分可能是美國公債或美國機構債券」。日本政府和民間部門共持有一點一兆美元的美國公債，是美國最大債權人。

宍戶智明表示，由於美股暴跌，日本退休金基金的國際債券和股票配置可能失去平衡，拋售外債可能是為了「進行再平衡，也有可能是銀行業者或壽險公司要降低其利率風險」。

穆迪分析公司日本經濟學家安格理克（Stefan Angrick）認為，日本資金拋售美債的金額雖引發關注，但美國公債市場日均成交額近一兆美元，日本賣壓難以單獨造成近期殖利率暴漲現象，顯示可能還有更龐大的資金出走潮。美國資產管理公司拋售與美國和國際避險基金槓桿交易平倉，也可能是美國公債本月走跌原因之一。

ＬＳＥＧ理柏的數據顯示，在四月十六日當周，美國債券基金淨流出一百點七億美元，為連續第五周失血，其中，短天期投資債基金淨流失約廿二點二億美元。

川普 關稅

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