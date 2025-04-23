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IMF大砍今年全球經濟展望 台灣逆勢上修為2.9%

聯合報／ 編譯林文彬／綜合報導
國際貨幣基金總裁喬治艾娃十七日在華盛頓總部談論貿易戰對金融市場的影響。（路透）
國際貨幣基金總裁喬治艾娃十七日在華盛頓總部談論貿易戰對金融市場的影響。（路透）

國際貨幣基金（ＩＭＦ）廿二日以美國「百年最高關稅」衝擊為由，大砍全球今年經濟成長預測○點五個百分點至百分之二點八。

這項預測若成真，將是二○二○年新冠疫情爆發以來的最差表現，其中美國和中國大陸遭下調幅度最大，並估算美國今年陷入短暫衰退機率升抵百分之卅七。但台灣展望獲上修，成長預料將高於全球平均，也將稱冠昔日的亞洲四小龍。

ＩＭＦ公布二○二五年四月版世界經濟展望（ＷＥＯ）報告，預估全球今年經濟將成長百分之二點八，低於一月估計的成長百分之三點三，明年全球經濟預料將成長百分之三，也比先前預估低了○點三個百分點。

ＩＭＦ大幅調降美國今年成長率預測○點九個百分點，成為百分之一點八，明年展望也下調○點四個百分點至百分之一點七，推算美國經濟今年短暫陷入衰退機率為百分之卅七，高於去年十月預估的百分之廿五。

中國大陸今年成長率預測也被調降○點六個百分點至百分之四，明年展望遭砍○點五個百分點到百分之四。其他多數國家今年的成長展望也都遭下修，歐元區今年經濟估將成長百分之○點八，比一月調降○點二個百分點。印度經濟預估將成長百分之四點二，稱霸主要經濟體。ＩＭＦ強調，基於當前情勢複雜多變，最新報告是根據四月四日前情勢所做的「參考預測」。

台灣是報告內的少數亮點，今年經濟預估成長百分之二點九，比去年十月預測的百分之二點七高出○點二個百分點，遠優於香港、新加坡和南韓。台灣去年的經濟成長率也從百分之三點七上修為百分之四點三，明年產值估成長百分之二點五。

ＩＭＦ也調降今年全球貿易成長量預測一點五個百分點，成為百分之一點七，明年遭降○點八個百分點至百分之二點五。首席經濟學家古林查斯表示，若是美國和其他國家的貿易緊張情勢升溫，不確定性將進一步升高，金融市場波動加劇，金融情勢緊縮，「導致全球成長展望進一步惡化」。

ＩＭＦ和世界銀行春季會議廿一日揭開序幕，全球財金首長齊聚美國華府，希望為百年來最嚴重的全球貿易危機找到解方。瑞士嘉盛銀行首席經濟學家朱尼斯說：「所有前往華府的官員，都很關心現有世界秩序能否維持下去。我們必須找到在不激怒川普前提下做到這點的方法。」

川普 關稅

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