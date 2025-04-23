IMF大砍今年全球經濟展望 台灣逆勢上修為2.9%

國際貨幣基金（ＩＭＦ）廿二日以美國「百年最高關稅」衝擊為由，大砍全球今年經濟成長預測○點五個百分點至百分之二點八。

這項預測若成真，將是二○二○年新冠疫情爆發以來的最差表現，其中美國和中國大陸遭下調幅度最大，並估算美國今年陷入短暫衰退機率升抵百分之卅七。但台灣展望獲上修，成長預料將高於全球平均，也將稱冠昔日的亞洲四小龍。

ＩＭＦ公布二○二五年四月版世界經濟展望（ＷＥＯ）報告，預估全球今年經濟將成長百分之二點八，低於一月估計的成長百分之三點三，明年全球經濟預料將成長百分之三，也比先前預估低了○點三個百分點。

ＩＭＦ大幅調降美國今年成長率預測○點九個百分點，成為百分之一點八，明年展望也下調○點四個百分點至百分之一點七，推算美國經濟今年短暫陷入衰退機率為百分之卅七，高於去年十月預估的百分之廿五。

中國大陸今年成長率預測也被調降○點六個百分點至百分之四，明年展望遭砍○點五個百分點到百分之四。其他多數國家今年的成長展望也都遭下修，歐元區今年經濟估將成長百分之○點八，比一月調降○點二個百分點。印度經濟預估將成長百分之四點二，稱霸主要經濟體。ＩＭＦ強調，基於當前情勢複雜多變，最新報告是根據四月四日前情勢所做的「參考預測」。

台灣是報告內的少數亮點，今年經濟預估成長百分之二點九，比去年十月預測的百分之二點七高出○點二個百分點，遠優於香港、新加坡和南韓。台灣去年的經濟成長率也從百分之三點七上修為百分之四點三，明年產值估成長百分之二點五。

ＩＭＦ也調降今年全球貿易成長量預測一點五個百分點，成為百分之一點七，明年遭降○點八個百分點至百分之二點五。首席經濟學家古林查斯表示，若是美國和其他國家的貿易緊張情勢升溫，不確定性將進一步升高，金融市場波動加劇，金融情勢緊縮，「導致全球成長展望進一步惡化」。

ＩＭＦ和世界銀行春季會議廿一日揭開序幕，全球財金首長齊聚美國華府，希望為百年來最嚴重的全球貿易危機找到解方。瑞士嘉盛銀行首席經濟學家朱尼斯說：「所有前往華府的官員，都很關心現有世界秩序能否維持下去。我們必須找到在不激怒川普前提下做到這點的方法。」