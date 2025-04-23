聽新聞
0:00 / 0:00
日圓升破140 測試去年高點
美聯準會（Fed）決策獨立性遭受威脅日增，帶動資金湧向「非美避險資產」，日圓兌美元一度升破140日圓整數關卡，攀抵去年9月來最高，接下來可能測試2024年高點。日本財相加藤勝信表示，他本周與美國財長貝森特會談時，希望密切討論匯率議題。
日圓兌美元匯率22日盤中勁升0.7%，至139.89日圓兌1美元，為去年9月來最強，升幅稍後縮小至0.4%，報140.29日圓兌1美元。近來美國總統川普關稅戰提升避險需求，甚至揚言考慮開除Fed主席鮑爾，導致市場拋售美國資產。
瑞穗證券策略師指出，由於美股下跌、加上美日貿易談判在即，日圓接下來可能測試2024年高點139.58，美元兌日圓下個支撐將是200周移動均線的138日圓左右。東海東京情報實驗室資深固定收益及外匯策略師柴田秀樹表示，如果日圓明確突破140關卡或漲破去年高點，可促使技術性買盤出籠，加速日圓升值趨勢。
加藤22日啟程前往美國華府，參加國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季年會，他表示，和貝森特進行第二輪貿易會談時間還在磋商中，希望藉此機會密切討論匯率議題。
分析師認為，美國可能會利用貿易談判向日本施壓推升日圓匯率，花旗指出，若美日貿易談判涉及匯率，日圓匯率可能的目標預料將在120日圓。
但路透報導，日方認為採取干預匯市等直接行動、或日本銀行（央行）立即升息的可能性不高。
澳盛銀行日本外匯與大宗商品銷售主管町田廣之指出，即便日美討論匯率，雙方能做的事情也不多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言