日圓升破140 測試去年高點

美聯準會（Fed）決策獨立性遭受威脅日增，帶動資金湧向「非美避險資產」，日圓兌美元一度升破140日圓整數關卡，攀抵去年9月來最高，接下來可能測試2024年高點。日本財相加藤勝信表示，他本周與美國財長貝森特會談時，希望密切討論匯率議題。

日圓兌美元匯率22日盤中勁升0.7%，至139.89日圓兌1美元，為去年9月來最強，升幅稍後縮小至0.4%，報140.29日圓兌1美元。近來美國總統川普關稅戰提升避險需求，甚至揚言考慮開除Fed主席鮑爾，導致市場拋售美國資產。

瑞穗證券策略師指出，由於美股下跌、加上美日貿易談判在即，日圓接下來可能測試2024年高點139.58，美元兌日圓下個支撐將是200周移動均線的138日圓左右。東海東京情報實驗室資深固定收益及外匯策略師柴田秀樹表示，如果日圓明確突破140關卡或漲破去年高點，可促使技術性買盤出籠，加速日圓升值趨勢。

加藤22日啟程前往美國華府，參加國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季年會，他表示，和貝森特進行第二輪貿易會談時間還在磋商中，希望藉此機會密切討論匯率議題。

分析師認為，美國可能會利用貿易談判向日本施壓推升日圓匯率，花旗指出，若美日貿易談判涉及匯率，日圓匯率可能的目標預料將在120日圓。

但路透報導，日方認為採取干預匯市等直接行動、或日本銀行（央行）立即升息的可能性不高。

澳盛銀行日本外匯與大宗商品銷售主管町田廣之指出，即便日美討論匯率，雙方能做的事情也不多。