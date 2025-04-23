日本投資人 狂拋售美債

最新數據顯示，從美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策以來，日本投資人已拋售了超過200億美元的外國債券，推估其中一大部分是美債，但來自日本的賣壓可能只是「冰山一角」。

英國金融時報（FT）報導，日本財務省的初步數據指出，截至4月4日當周，銀行業者和退休基金等民間機構共賣出175億美元的長天期海外債券，之後七天再出售36億美元。

雖然日本財務省的報告未揭露被交易長債的詳細資料，但野村銀行資深利率策略師宍戶智明（音譯）認為，日本拋售債券中，有「很大一部分可能是美國公債或美國機構債券」。日本政府和民間部門共持有1.1兆美元美國公債，是美國最大債權人，動向備受關注。

宍戶智明表示，由於美股暴跌，日本退休金基金的國際債券和股票配置可能失去平衡，拋售外債可能是為了「進行再平衡，也有可能是銀行業或壽險公司要降低其利率風險」。

穆迪分析公司日本經濟學家安格理克（Stefan Angrick）認為，日本資金拋售美債金額雖引發關注，但美國公債市場日均成交額近1兆美元，日本賣壓難以單獨造成近期殖利率暴漲現象，顯示可能還有更龐大的資金出走潮。

美國資產管理公司拋售與美國和國際避險基金槓桿交易平倉，也可能是美國公債本月走跌的原因之一。