「開除鮑爾交易」升溫…非美避險資產燒 金價漲破3,500美元

在美國總統川普加碼施壓聯準會（Fed）主席鮑爾降息後，引發市場憂心Fed獨立性受損，轉向「開除鮑爾交易」：拋售美國、買非美避險資產。美股4月表現可能為近百年來最差，美債22日盤中續跌，國際金價破天荒漲破每英兩3,500美元，德債衝高，英鎊站上七個月高點。

川普21日再對鮑爾開砲，批評鮑爾是「慢半拍先生」，敦促「立即」降息，再度衝擊原已脆弱的市場信心，美國股匯債21日罕見同時湧現賣壓，美股三大指數都跌逾2%，道瓊工業指數4月表現可能為1932年最差。

儘管美股和美元指數22日早盤都反彈，美債依然續跌，走勢與價格相反的2年公債殖利率上漲4個基點至3.8%，10年期公債殖利率漲至4.43%，資金轉向歐洲，德國2年期公債殖利率一度跌至1.6%，為2022年來最低，英鎊兌美元一度升抵1.3423美元 。

金價漲勢更猛，紐約黃金現貨一度漲2.2%至每英兩3,500.10美元，續創新高，之後因投資人獲利了結，漲幅收斂至0.8%，報3,451.86美元。分析師認為，政治不確定性和貨幣政策憂慮揮之不去，金價將持續獲得良好支撐，美元指數則看貶至測試95的支撐。Jefferies指出，在投資人對美國資產產生質疑後，黃金可能是「僅存的唯一真正避險資產」。

鮑爾的主席任期要到明年5月才結束，在川普屢次挑戰美國既有政治規範與政治架構後，澳洲Pepperstone資深研究策略師警告，若川普果真試圖開除鮑爾，美國資產將爆發外界所能想像到的最猛烈撤資潮。

他指出，任何威脅Fed獨立性的動作，都會促使全球投資人拋售所有美國資產，美元準備貨幣地位及美債避險價值可能永遠不復返。