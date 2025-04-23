美元急貶近1成 各國憂喜參半

美國貿易決策高度不確定，使資金逃離美元及美國公債，今年來美元匯率指數已下跌逾百分之九，且分析師預料美元還將貶值更多。美元急貶固然令全球各國央行得以喘口氣，但也備感頭痛。

日圓、瑞士法郎及歐元等安全貨幣今年來走勢強勁，日圓對美元已升值逾百分之十，瑞郎及歐元則升值約百分之十一。其他一些非安全貨幣也對美元走強，包括墨西哥披索升值百分之五點五，加幣升值百分之四，俄羅斯盧布更升逾百分之廿二。

分析師指出，大部分央行都樂見美元貶值百分之十至廿。許多新興經濟體都累積龐大美元負債，美元貶值將使這些國家的實質負債減少；且美元貶值將使各國的進口物價相對便宜，有利於壓低通膨，讓央行有降息空間，以促進經濟成長。歐洲央行上周乘機再降息一碼。

不過，一些新興貨幣卻不升反貶，四月初越南盾及印尼盾對美元匯率都曾創新低，上周土耳其里拉也創新低；大陸人民幣一度貶到近兩周來低點，之後才止貶回升。

貨幣貶值固然是亞洲新興經濟體用來因應川普關稅的可能作法之一，但各國也面臨高通膨、高負債及資金外逃風險，使央行須審慎處理。再者，美國政府可能認為新興貨幣貶值是一種貿易手段，因而採取報復行動。

惠譽信評機構主管馬斯卡泰利表示，新興經濟體可能不願降息，因為這會使國內借入美元債的家庭與企業負擔更重；降息也會使各國與美國的利率差距擴大，引發資金外逃。

分析師指出，各國是否有貶值條件，受外匯存底規模、外債部位、貿易收支，以及輸入性通膨敏感度的影響。外匯存底充裕，外債負債較輕的出口導向國家，有較大的貶值空間，但仍須審慎為之。與美國的貿易談判，也是重點之一，亞洲國家若能透過談判使美國降低關稅，則讓本國貨幣貶值的可能性將下降，但若貿易緊張持續居高，各國央行將允許本國貨幣貶值。