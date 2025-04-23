聽新聞
0:00 / 0:00

美元急貶近1成 各國憂喜參半

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導

美國貿易決策高度不確定，使資金逃離美元及美國公債，今年來美元匯率指數已下跌逾百分之九，且分析師預料美元還將貶值更多。美元急貶固然令全球各國央行得以喘口氣，但也備感頭痛。

日圓、瑞士法郎及歐元等安全貨幣今年來走勢強勁，日圓對美元已升值逾百分之十，瑞郎及歐元則升值約百分之十一。其他一些非安全貨幣也對美元走強，包括墨西哥披索升值百分之五點五，加幣升值百分之四，俄羅斯盧布更升逾百分之廿二。

分析師指出，大部分央行都樂見美元貶值百分之十至廿。許多新興經濟體都累積龐大美元負債，美元貶值將使這些國家的實質負債減少；且美元貶值將使各國的進口物價相對便宜，有利於壓低通膨，讓央行有降息空間，以促進經濟成長。歐洲央行上周乘機再降息一碼。

不過，一些新興貨幣卻不升反貶，四月初越南盾及印尼盾對美元匯率都曾創新低，上周土耳其里拉也創新低；大陸人民幣一度貶到近兩周來低點，之後才止貶回升。

貨幣貶值固然是亞洲新興經濟體用來因應川普關稅的可能作法之一，但各國也面臨高通膨、高負債及資金外逃風險，使央行須審慎處理。再者，美國政府可能認為新興貨幣貶值是一種貿易手段，因而採取報復行動。

惠譽信評機構主管馬斯卡泰利表示，新興經濟體可能不願降息，因為這會使國內借入美元債的家庭與企業負擔更重；降息也會使各國與美國的利率差距擴大，引發資金外逃。

分析師指出，各國是否有貶值條件，受外匯存底規模、外債部位、貿易收支，以及輸入性通膨敏感度的影響。外匯存底充裕，外債負債較輕的出口導向國家，有較大的貶值空間，但仍須審慎為之。與美國的貿易談判，也是重點之一，亞洲國家若能透過談判使美國降低關稅，則讓本國貨幣貶值的可能性將下降，但若貿易緊張持續居高，各國央行將允許本國貨幣貶值。

央行 美國公債 降息

延伸閱讀

美國逾100所大學發聯名信 譴責川普「政治干預」

越南指示與美國後續關稅協商 重申平衡與永續貿易

為何賴政府敢大動作追殺在野黨？ 學者揭一關鍵：美國沒空管

防美再祭高額關稅…越南、柬埔寨出手！嚴打大陸商品「洗產地」輸往美國

相關新聞

IMF大砍今年全球經濟展望 台灣逆勢上修為2.9%

國際貨幣基金（ＩＭＦ）廿二日以美國「百年最高關稅」衝擊為由，大砍全球今年經濟成長預測○點五個百分點至百分之二點八。

川普轟鮑爾 美股匯債湧賣壓

美國總統川普頻頻施壓聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾降息，引發市場憂心聯準會獨立性受損，轉向「開除鮑爾交易」：拋售美國資產、買非...

美國務卿宣布改組瘦身 國務院：否則無法持續下去

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）22日宣布國務院改組，預計將關閉國內132個辦公室、砍掉700個職位；國務院發...

美元急貶近1成 各國憂喜參半

美國貿易決策高度不確定，使資金逃離美元及美國公債，今年來美元匯率指數已下跌逾百分之九，且分析師預料美元還將貶值更多。美元...

日投資人狂拋美債 「恐冰山一角」

最新數據顯示，美國總統川普四月二日宣布對等關稅政策以來，日本投資人已拋售了超過兩百億美元的外國債券，推估其中一大部分是美...

陸主權基金 從美私募基金撤資

美中關稅戰升級，金融領域也走向脫鉤。外媒報導，在北京壓力下，中投公司等大陸國資基金已在最近幾周停止了對美國私募股權的新投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。