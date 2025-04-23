川普轟鮑爾 美股匯債湧賣壓

美國總統川普頻頻施壓聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾降息，引發市場憂心聯準會獨立性受損，轉向「開除鮑爾交易」：拋售美國資產、買非美避險資產。美股四月表現可能為近百年來最差，美債廿二日盤中續跌，國際金價破天荒漲破每盎司三五○○美元，德債衝高，英鎊也站上七個月高點。

川普廿一日再對鮑爾開砲，批評鮑爾是「慢半拍先生」，敦促「立即」降息，再度衝擊原已脆弱的市場信心。美國股匯債廿一日罕見同時湧現賣壓，美股三大指數都跌逾百分之二，道瓊工業指數四月表現可能為一九三二年以來最差。

儘管美股和美元指數廿二日早盤都反彈，美國公債依然續跌，走勢與價格相反的兩年公債殖利率上漲四個基點（○點○四個百分點）至百分之三點八，十年期公債殖利率漲至百分之四點四三，資金轉向歐洲，德國兩年期公債殖利率一度跌至百分之一點六，為二○二二年來最低，英鎊兌美元一度升抵一點三四二三美元，為去年九月來最高。

金價漲勢更猛，紐約黃金現貨一度漲百分之二點二至每盎司三五○○點一美元，續創新高，之後因投資人獲利了結，漲幅收斂至百分之○點八，報三四五一點八六美元。分析師認為，政治不確定性和貨幣政策憂慮揮之不去，金價將持續獲得良好支撐，美元指數則看貶至測試九十五的支撐。Jefferies指出，在投資人對美國資產產生質疑後，黃金可能是「僅存的唯一真正避險資產」。

鮑爾的主席任期要到明年五月才結束，在川普已屢次挑戰美國既有的政治規範與政治架構後，澳洲Pepperstone資深研究策略師警告，若川普果真試圖開除鮑爾，美國資產將爆發外界所能想像到的最猛烈撤資潮。

他指出，任何威脅聯準會獨立性的動作，都會促使全球投資人拋售所有美國資產，美元準備貨幣地位及美國公債避險價值可能永遠不復返。ＦＨＮ金融公司策略師康柏諾爾也說，即便法院封殺川普開除鮑爾的企圖，此舉對美國公信力的傷害可能已造成，「如果走到訴諸法院這步，在市場眼裡可能就已失去公信力」。

Evercore ISI副董事長古哈和其他人則認為，川普可能不會真正試圖開除鮑爾，但會把未來關稅造成的景氣惡化歸咎於鮑爾，由他當代罪羔羊，這種風險已足以撼動市場。若川普確實嘗試開除鮑爾，Evercore ISI認為金融市場交易題材將從經濟衰退，轉向停滯性通膨。