超級財報周不樂觀 華爾街下修美企獲利

美股進入新一季超級財報周，華爾街投行已開始下修美股第2季獲利展望至年增6.6%，衝擊美股走疲，進一步連動台股表現弱勢，包括半導體、PC下游硬體、零組件等均淪為重災區。

本周美股超級財報周由科技龍頭登場，包括今（23）日的德儀、特斯拉、AT&T、IBM，24日臉書，25日微軟、英特爾、谷歌，以及30日康寧、超微、亞馬遜，與台股相關的供應鏈包括AI相關的半導體、伺服器、電動車、面板等。

考量川普政府各項關稅政策將左右企業獲利，華爾街投行紛紛開始下修美股第2季至第4季獲利預期。

分析師認為，儘管市場預期今年下半年美企獲利可望回升，並呈現雙位數成長，但川普上任後的政策不確定性，除推高通膨，也使就業市場轉向疲弱，美國經濟衰退機率升高，使得美企獲利恐將持續修正。

根據統計，在最新預估的美企獲利年成長幅度方面，第2季獲利成長性由4月初預期的7.4%、一口氣下調至6.6%，降幅0.8個百分點；第3季獲利成長率預估則由11.6%下修為10.8%；第4季獲利成長率預估則由11.3%下修為10.4%、幅度擴大為0.9個百分點，調整空間為今年以來的最大幅度，對台股的影響，成為法人焦點。

法人指出，英特爾、Google、亞馬遜、特斯拉、德儀等指標美企均與台廠合作密切，一但財報出現閃失，市場賣壓將傾巢而出。