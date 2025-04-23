企業ESG 支持擺脫化石燃料
最新調查發現，在1,500名中型和大型企業的高階主管中，超過一半計劃在五年內遷移營運據點，以利獲取再生能源，且幾乎所有受訪者都支持長期擺脫化石燃料。
英國金融時報（FT）報導，這項調查是在去年12月到今年2月進行，涵蓋15個國家、每國各約100位高階主管參與。
若本國缺乏綠能，52％受訪者表示會在五年內轉移據點、49%則說將調整供應鏈布局，以便獲得再生能源的電力來源。若把時間拉長至十年，這個數字則上升至89%。
該調查還發現，逾四分之三的企業支持在2035年或之前，將電力系統轉向以再生能源為基礎的模式；認為再生能源和加強能源安全有關的受訪者數量也相仿；逾半的企業則是想要在擺脫煤炭的過程中，也不依賴天然氣供應，而是直接轉向再生能源與電力儲存系統。
另外，九成受訪者表示，在評估潛在投資地點時，取得再生能源的電力是「最高優先事項」。
E3G執行長梅貝指出，這些結果顯示，儘管面臨政治和經濟的不確定性，這些企業高階主管仍「強力支持迅速朝再生能源電力轉型。
自1月就職以來，美國總統川普就全面抨擊美國的氣候政策，而他威脅加徵關稅的措施，令人憂心會爆發全球貿易戰，進而推升能源轉型成本。上周，川普政府喊停一項在紐約的離岸風電建造計畫。因此，川普二進白宮，引發企業是否撤回綠能轉型承諾的擔憂。
隨著歐洲因應川普威脅退出北約而急於增加軍事支出，也引發了當地綠能政策倒退的疑慮。
但從這項調查的結果來看，78%的德國企業領袖表示，加速再生能源轉型，將降低該國不穩定的能源進口；55％的英國企業高層表示再生能源有助推動經濟成長。
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