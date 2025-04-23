美司法部促分拆Google

Google去年被判定違法壟斷線上搜尋市場，法院21日召開為期三周的補救措施聽審會，司法部向法官提議予以分拆，以削弱該公司對搜尋引擎市場的控制。

承審這起案子的美國聯邦法官梅塔，已安排三周時間聽取兩造的辯論，預計在8月底前就補救措施做出判決。

司法部人員在陳述中，敦促法官應採取嚴厲措施，例如強制Google出售Chrome網路瀏覽器、終止在智慧手機等裝置預設其搜尋引擎的獨家協議、開放競爭對手取得資料的權限，藉此削弱該公司對搜尋引擎市場的控制。

美國政府自1982年分拆電信巨頭AT&T之來，便再未對任何美國企業動手，如今Google成為下一個可能遭分拆的對象。

Google則回應，司法部要該公司分拆的提議，時值一個緊要關頭，將影響美國發展AI，在面對中國大陸帶來的激烈競爭之際，阻礙美國人的創新。