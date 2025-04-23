羅氏將在美投資500億美元
瑞士藥業巨擘羅氏藥廠（Roche）22日宣布，未來五年將在美國投資500億美元於製藥和診斷業務，成為最新一家為因應川普的保護主義政策，而大舉投資美國的企業。
羅氏藥廠表示，將擴大在美國肯塔基州、印第安納州、紐澤西州和加州的製造和配送中心，並在賓州興建新的基因療法製造設施、在印第安納州建造連續血糖監測廠，另將在麻州成立研發中心，並要建造新的減重藥工廠，但地點尚未公布。
羅氏說，一旦這些製造產能上線，該公司從美國出口的藥品，將多於進口，目前羅氏僅診斷部門的美國出口大於進口。而上述投資也將創造逾1.2萬個新就業機會，多數在營建和製造領域。羅氏目前在美國24個州聘用2.5萬名員工。
羅氏執行長史聶克表示，這項投資凸顯該公司對美國的承諾。但他並未提及關稅威脅。
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