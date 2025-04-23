亞洲新興國 不願降息

許多國家都為近來的美元貶值鬆一口氣，因為有助減輕債務負擔並壓低通膨，給予央行更多刺激經濟的降息空間，但亞洲新興經濟體央行卻對降息感到躊躇，因為美國關稅政策已使這些國家的貨幣貶值，擔心若本幣過度貶值可能加劇資金外流、且成為美國的新目標，必須維持巧妙平衡。

美元指數今年來已貶值逾9%，且分析師預料美元還將繼續走貶，美國銀行（BofA）最新公布的全球基金經理人每月訪調報告指出，61%的受訪者預料美元未來12個月將走貶，是近20年來經理人對美元最為悲觀的一次。

分析師指出，多數央行都樂見美元貶值10-20%。許多新興經濟體都累積龐大的美元債務，美元貶值將減少這些國家的實質債務，並將使各國進口物價相對便宜，有利壓低通膨，給予央行降息空間，以促進經濟成長。

不過，美國關稅政策不確定性已導致韓元與印尼盾等亞洲貨幣走貶。惠譽信評機構主管馬斯卡泰利表示，新興經濟體可能不願降息，因為這會使國內借入美元債的家庭與企業負擔更重；降息也會使各國與美國的利率差距擴大，引發資金外逃。他預料印尼央行不會大幅降息，但南韓及印度可能有降息空間。

再者，美國政府可能認為新興貨幣貶值是一種貿易手段，因而採取報復行動。

分析師指出，各國貨幣是否有貶值的條件，受到本身外匯存底規模、外債部位、貿易收支，以及對輸入性通膨敏感度的影響。出外匯存底充裕，外債負債較輕的出口導向國家，有較大的貶值空間，但仍須審慎為之。

與美國之間的貿易談判，也是重點之一。