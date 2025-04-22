快訊

走入歷史！大漢技術學院8月起停辦退場 263學生分發安置到「這2校」

美股早盤／四大指數飆高！比特幣重回9萬美元 特斯拉強彈

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
22日早盤美股四大指數均飆升1%以上。路透
22日早盤美股四大指數均飆升1%以上。路透

儘管國際貨幣基金（IMF）大幅調降美國今年的成長展望，美股仍擺脫昨（21）日跌勢，22日早盤四大指數均飆升1%以上，比特幣更再次站上90,000美元大關。

道瓊工業指數早盤大漲1.7%，標普500指數漲1.6%，那斯達克指數漲1.9%，費城半導體指數漲1.9%；台積電ADR走升1%，輝達也攀升2%。

IMF下修全球經濟展望，受累於關稅的不確定性，美國在先進經濟體中調降幅度最大，估計美國2025年將成長1.8%，低於該機構1月預測的2.7%，並有40%機率陷入衰退。

但科技股依舊衝高。特斯拉反彈4%，該公司將在22日美股盤後公布第1季財報，執行長馬斯克的爭議，讓特斯拉今年來股價下殺逾40%。另外，蘋果和Meta早盤均上揚逾2%。

與此同時，Coin Metric數據顯示，22日比特幣一度大漲3%以上至90,282美元，為去年3月以來首次收復90,000美元關卡，可能是股市動盪，使投資人轉向加密貨幣。追蹤現貨比特幣的美國掛牌ETF，21日吸金3.81億美元，為1月30日以來的單日最高進帳。

美國總統川普21日發文砲轟聯準會（Fed）鮑爾是「慢半拍先生」，呼籲聯準會「現在」就調降借貸成本，市場憂慮川普準備開除川普，導致21日美股匯債齊跌。

川普 指數 比特幣 特斯拉 美國 美股 聯準會

延伸閱讀

美國逾100所大學發聯名信 譴責川普「政治干預」

為何賴政府敢大動作追殺在野黨？ 學者揭一關鍵：美國沒空管

繼特斯拉後⋯豐田與上海簽約獨資蓋Lexus電動車廠

全球只有四個電動車品牌獲利！除了特斯拉還有誰？

相關新聞

美股早盤／四大指數飆高！比特幣重回9萬美元 特斯拉強彈

儘管國際貨幣基金（IMF）大幅調降美國今年的成長展望，美股仍擺脫昨（21）日跌勢，22日早盤四大指數均飆升1%以上，比特...

「開除鮑爾」交易升溫！美國資產遭拋售 恐引爆猛烈賣壓

美國股市、美元和長期公債21日罕見同時湧現賣壓，原因是美國總統川普再次大肆批評聯準會（Fed）主席鮑爾，加深投資人對Fe...

美元急貶！各國央行既鬆口氣 又備感頭痛

美國貿易決策高度不確定，使資金逃離美元及美國公債，今年來美元指數已下跌逾9%，且分析師預料美元還將繼續走貶。美元急貶固然...

需求疲弱+競爭加劇 LG電子將關閉電動車充電業務

LG電子22日表示，由於長期的需求停滯和價格競爭加劇，將關閉生態解決方案（ES）事業部旗下的電動車充電業務。

金價刷新高破3500美元！今年已漲33% 川普嗆鮑爾嚇壞市場

美國總統川普持續批評聯準會（Fed）主席鮑爾，市場恐懼升溫下，使金價衝破每英兩3,500美元大關，再次刷新歷史新高。

通關手續繁複 DHL暫停各國寄美逾800元個人包裹

國際快遞貨運業者DHL Express表示，由於美國海關監管的新要求導致清關時間延長，該公司將從4月21日起暫停運送價值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。