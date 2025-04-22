美股早盤／四大指數飆高！比特幣重回9萬美元 特斯拉強彈

儘管國際貨幣基金（IMF）大幅調降美國今年的成長展望，美股仍擺脫昨（21）日跌勢，22日早盤四大指數均飆升1%以上，比特幣更再次站上90,000美元大關。

道瓊工業指數早盤大漲1.7%，標普500指數漲1.6%，那斯達克指數漲1.9%，費城半導體指數漲1.9%；台積電ADR走升1%，輝達也攀升2%。

IMF下修全球經濟展望，受累於關稅的不確定性，美國在先進經濟體中調降幅度最大，估計美國2025年將成長1.8%，低於該機構1月預測的2.7%，並有40%機率陷入衰退。

但科技股依舊衝高。特斯拉反彈4%，該公司將在22日美股盤後公布第1季財報，執行長馬斯克的爭議，讓特斯拉今年來股價下殺逾40%。另外，蘋果和Meta早盤均上揚逾2%。

與此同時，Coin Metric數據顯示，22日比特幣一度大漲3%以上至90,282美元，為去年3月以來首次收復90,000美元關卡，可能是股市動盪，使投資人轉向加密貨幣。追蹤現貨比特幣的美國掛牌ETF，21日吸金3.81億美元，為1月30日以來的單日最高進帳。

美國總統川普21日發文砲轟聯準會（Fed）鮑爾是「慢半拍先生」，呼籲聯準會「現在」就調降借貸成本，市場憂慮川普準備開除川普，導致21日美股匯債齊跌。