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投資人目光轉向企業財報 美股三大指數開高
華爾街股市前一個交易日因美國總統川普再度批評聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）而大跌後，投資人今天將焦點轉向企業財報，美股三大指數紛紛開高。
道瓊工業指數開盤漲345.8點或0.91%，來到38516.23點。
標準普爾500指數開盤漲49.5點，或0.96%，來到5207.67點。
以科技股為主的那斯達克指數開盤漲209點，或1.32%，來到16079.94點。
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