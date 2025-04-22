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美元急貶！各國央行既鬆口氣 又備感頭痛

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
今年來美元指數已下跌逾9%。路透
今年來美元指數已下跌逾9%。路透

美國貿易決策高度不確定，使資金逃離美元及美國公債，今年來美元指數已下跌逾9%，且分析師預料美元還將繼續走貶。美元急貶固然令全球各國央行得以喘口氣，卻也備感頭痛。

美國銀行（BofA）最新公布的全球基金經理人每月訪調報告指出，61%的受訪經理人預料未來12個月美元將走貶，是近20年來經理人對美元最為悲觀的一次。

日圓、瑞士法郎及歐元等安全貨幣今年來走勢強勁，日圓對美元已升值逾10%，瑞郎及歐元則升值約11%。其他一些非安全貨幣也對美元走強，包括墨西哥披索升值5.5%，加幣升值4%，俄羅斯盧布更猛升逾22%。

分析師指出，大部分央行都樂見美元貶值10-20%。許多新興經濟體都累積龐大的美元負債，因此美元貶值將使這些國家的實質負債減少；而且美元貶值將使各國的進口物價相對便宜，有利於壓低通膨，讓央行有降息的空間，以促進經濟成長。歐洲央行上周便趁機再降息1碼。另外資金若持續流入瑞士，瑞士央行可能採取激烈行動以壓低瑞郎。

但一些新興貨幣卻不升反貶，4月初越南盾及印尼盾對美元匯率都曾創歷史新低，上周土耳其里拉也創新低；大陸人民幣一度貶到近兩周來低點，之後才止貶回升。

貨幣貶值固然是亞洲新興經濟體用來因應川普關稅的可能作法之一，但各國也面臨高通膨、高負債及資金外逃風險，使央行必須審慎處理。再者，美國政府可能認為新興貨幣貶值是一種貿易手段，因而採取報復行動。

惠譽信評機構主管馬斯卡泰利表示，新興經濟體可能不願降息，因為這會使國內借入美元債的家庭與企業負擔更重；降息也會使各國與美國的利率差距擴大，引發資金外逃。他預料印尼央行不會大幅降息，但南韓及印度可能有降息空間。

分析家指出，各國是否有貶值的條件，受到本身外匯存底規模、外債部位、貿易收支，以及輸入性通膨敏感度的影響。出外匯存底充裕，外債負債較輕的出口導向國家，有較大的貶值空間，但仍須審慎為之。

與美國之間的貿易談判，也是重點之一。亞洲國家若能透過談判使美國降低關稅，則讓本國貨幣貶值的可能性將下降。但若貿易緊張持續居高，各國央行將允許本國貨幣貶值。

美元 負債 貨幣

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