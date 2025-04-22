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需求疲弱+競爭加劇 LG電子將關閉電動車充電業務

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
LG電子將退出電動車充電市場。美聯社
LG電子將退出電動車充電市場。美聯社

LG電子22日表示，由於長期的需求停滯和價格競爭加劇，將關閉生態解決方案（ES）事業部旗下的電動車充電業務。

LG電子三年前進軍電動車電池市場，如今做出退出的決定，是該公司策略重整的一環，目標是加強聚焦暖氣、通風與空調（HVAC）業務，像是家用及商用空調、冰水機、熱幫浦以及資料中心的冷卻系統，這是ES關鍵的成長引擎。

LG電子表示，製造電動車充電樁的子公司HiEV Charger將會經歷清算程序，員工則會被調到LG電子的其他部門。

一名LG電子高層說：「我們將繼續為客戶提供維修服務，不受關閉業務的影響。」

LG起初對於進軍電動車充電市場，抱以高度期望，計劃在企業對企業（B2B）服務中扮演關鍵支柱。執行長趙周完曾將電動車充電業務視為該公司的未來成長引擎之一，並在2023年擘劃一個宏大的願景，盼能在2030年前將營收提高到1兆韓元，做為LG集團整體營收目標100兆韓元（700億美元）的一環。

然而HiEV Charger卻連兩年大幅虧損，去年的營收為106億韓元、營業損失72億韓元，2023年則是營收59億韓元而營業損失70億韓元。

除了HVAC業務外，LG電子還計劃在能發揮核心能力並創造協同效應的相近領域追求商機，與此同時繼續探索未來的新成長引擎。

LG 電動車

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