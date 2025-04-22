快訊

昏迷指數仍是3！康橋環島車隊遭撞 彰基搶救重傷學生是擊劍選手

黃呂錦茹難逃羈押命運？台北地院收抗告狀 立即送高院審查

鍾文智潛逃恐有親友接應 北檢搜索拘提胞妹、姪女等4人訊問中

聽新聞
0:00 / 0:00

「開除鮑爾」交易升溫！美國資產遭拋售 恐引爆猛烈賣壓

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
專家警告，如果美國總統川普（左）開除聯準會主席鮑爾（右），美國資產將爆發外界能想像的最猛烈撤資潮。路透
專家警告，如果美國總統川普（左）開除聯準會主席鮑爾（右），美國資產將爆發外界能想像的最猛烈撤資潮。路透

美國股市、美元和長期公債21日罕見同時湧現賣壓，原因是美國總統川普再次大肆批評聯準會（Fed）主席鮑爾，加深投資人對Fed獨立地位可能遭到削弱的憂慮。專家警告，如果川普開除鮑爾，美國資產將爆發外界所能想像到的最猛烈撤資潮。

美股三大指數21日收盤全面重挫，道瓊工業指數、標普500指數和那斯達克綜合指數都跌逾2%。道瓊市場數據顯示，道瓊指數可能寫下1932年、也就是近百年來最差4月表現。

美國長期公債也陷入沉重賣壓，30年期公債殖利率21日飆升至4.903%，是三個月來最高。追蹤美元對一籃子六種其他貨幣匯率的洲際交易所（ICE）美元指數同日下跌1%，觸及三年低點。

川普21日再度對鮑爾開砲，在自家社群媒體平台Truth Social批評鮑爾是「慢半拍先生」，敦促鮑爾「立即」降息。鮑爾Fed主席任期要到2026年5月才結束，策略師如今正評估如果鮑爾提前卸任，金融市場可能上演什麼景象，答案是情況不妙。

澳洲交易服務供應商Pepperstone資深研究策略師布朗（Michael Brown）說：「如果鮑爾被炒魷魚，最初反應會是金融市場劇烈波動，以及美國資產湧現外界能想像的最猛烈撤資潮。」

布朗指出，Fed長期享有的獨立地位出現任何面臨威脅跡象，都會促使全球投資人拋售手中所有美國資產，並點燃全球金融體系運作方式徹底被顛覆的恐怖可能性。布朗警告，如果真的發生這種情況，美元準備貨幣地位及美國公債避險價值都會化為烏有，而且可能永遠都回不來了。

FHN金融公司策略師康柏諾爾（Will Compernolle）看法與布朗呼應，認為即使法院封殺開除鮑爾的企圖，對美國公信力的傷害可能仍已造成，原因是法院介入可能不足以讓外資重拾信任，相信美國貨幣政策管理將繼續不受政治因素影響。康柏諾爾說：「如果走到訴諸法院這步，在金融市場眼裡可能就已失去公信力了。」

Evercore ISI副董事長古哈（Krishna Guha）和該公司其他人士則認為，川普不會真正試圖開除鮑爾的可能性較高，但他會把未來關稅造成的景氣惡化歸咎於鮑爾，這種風險已足以撼動市場。如果川普確實嘗試開除鮑爾，Evercore ISI團隊認為金融市場交易題材將從經濟衰退，轉向停滯性通膨。

Fed 美國 鮑爾

延伸閱讀

金價刷新高破3500美元！今年已漲33% 川普嗆鮑爾嚇壞市場

川普說好的一周內公布半導體關稅呢？網笑：忙著罵鮑爾啦沒空！

川普無法解雇Fed主席 但有哪三招可把鮑爾晾一邊？

川普為何狂批鮑爾？他在搞鋪墊！為快要到來的經濟困境找背鍋俠

相關新聞

「開除鮑爾」交易升溫！美國資產遭拋售 恐引爆猛烈賣壓

美國股市、美元和長期公債21日罕見同時湧現賣壓，原因是美國總統川普再次大肆批評聯準會（Fed）主席鮑爾，加深投資人對Fe...

需求疲弱+競爭加劇 LG電子將關閉電動車充電業務

LG電子22日表示，由於長期的需求停滯和價格競爭加劇，將關閉生態解決方案（ES）事業部旗下的電動車充電業務。

金價刷新高破3500美元！今年已漲33% 川普嗆鮑爾嚇壞市場

美國總統川普持續批評聯準會（Fed）主席鮑爾，市場恐懼升溫下，使金價衝破每英兩3,500美元大關，再次刷新歷史新高。

通關手續繁複 DHL暫停各國寄美逾800元個人包裹

國際快遞貨運業者DHL Express表示，由於美國海關監管的新要求導致清關時間延長，該公司將從4月21日起暫停運送價值...

日圓兌美元升破140大關 分析師：技術因素將加速升值

日圓兌美元匯率今天盤中升破140日圓整數關卡，此時美國聯準會（Fed）的獨立性受到威脅、美國關稅措施的風險升高拖累美元走...

誰在拋售美國？日本投資人兩周賣200億美元外債 一大部分可能是美債

美國總統川普4月初宣布關稅政策，震撼全球，日本投資人拋售了超過200億美元的外國債券，但來自日本賣壓可能只是看得到的「冰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。