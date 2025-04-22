「開除鮑爾」交易升溫！美國資產遭拋售 恐引爆猛烈賣壓

美國股市、美元和長期公債21日罕見同時湧現賣壓，原因是美國總統川普再次大肆批評聯準會（Fed）主席鮑爾，加深投資人對Fed獨立地位可能遭到削弱的憂慮。專家警告，如果川普開除鮑爾，美國資產將爆發外界所能想像到的最猛烈撤資潮。

美股三大指數21日收盤全面重挫，道瓊工業指數、標普500指數和那斯達克綜合指數都跌逾2%。道瓊市場數據顯示，道瓊指數可能寫下1932年、也就是近百年來最差4月表現。

美國長期公債也陷入沉重賣壓，30年期公債殖利率21日飆升至4.903%，是三個月來最高。追蹤美元對一籃子六種其他貨幣匯率的洲際交易所（ICE）美元指數同日下跌1%，觸及三年低點。

川普21日再度對鮑爾開砲，在自家社群媒體平台Truth Social批評鮑爾是「慢半拍先生」，敦促鮑爾「立即」降息。鮑爾Fed主席任期要到2026年5月才結束，策略師如今正評估如果鮑爾提前卸任，金融市場可能上演什麼景象，答案是情況不妙。

澳洲交易服務供應商Pepperstone資深研究策略師布朗（Michael Brown）說：「如果鮑爾被炒魷魚，最初反應會是金融市場劇烈波動，以及美國資產湧現外界能想像的最猛烈撤資潮。」

布朗指出，Fed長期享有的獨立地位出現任何面臨威脅跡象，都會促使全球投資人拋售手中所有美國資產，並點燃全球金融體系運作方式徹底被顛覆的恐怖可能性。布朗警告，如果真的發生這種情況，美元準備貨幣地位及美國公債避險價值都會化為烏有，而且可能永遠都回不來了。

FHN金融公司策略師康柏諾爾（Will Compernolle）看法與布朗呼應，認為即使法院封殺開除鮑爾的企圖，對美國公信力的傷害可能仍已造成，原因是法院介入可能不足以讓外資重拾信任，相信美國貨幣政策管理將繼續不受政治因素影響。康柏諾爾說：「如果走到訴諸法院這步，在金融市場眼裡可能就已失去公信力了。」

Evercore ISI副董事長古哈（Krishna Guha）和該公司其他人士則認為，川普不會真正試圖開除鮑爾的可能性較高，但他會把未來關稅造成的景氣惡化歸咎於鮑爾，這種風險已足以撼動市場。如果川普確實嘗試開除鮑爾，Evercore ISI團隊認為金融市場交易題材將從經濟衰退，轉向停滯性通膨。