電商Shopify被控侵犯隱私 美上訴法院裁決可在加州被告

美國1聯邦上訴法院今天裁定，加拿大電子商務公司Shopify因個人資料隱私問題而面臨的集體訴訟得以恢復，這可能使美國法院更容易對網路平台行使管轄權。

路透社報導，位於加州舊金山的美國聯邦第9巡迴上訴法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）法官以10比1的票數通過這項裁決。裁決書寫道，民眾若透過Shopify購買加州零售商網路商店的產品而遭Shopify收集個人識別資料，Shopify可在加州受到控告。

加州居民布里斯金（Brandon Briskin）表示，當他從零售商I Am Becoming的網路商店購買運動服時，Shopify在未經他的同意下，在他的iPhone手機安裝追蹤軟體cookie，並利用他的資料創立1個個人檔案可出售給其他商家。

Shopify辯解說，他們不應該在加州被告，因為他們是在全美國運作，不只針對加州。Shopify表示，布里斯金可在美國的德拉瓦州（Delaware）、紐約州或加拿大提起訴訟。

之前美國1下級法院法官和第9巡迴上訴法院3法官組成的小組皆裁定駁回這起訴訟，但第9巡迴法院全體法官如今做成新裁決，認定Shopify的行為「明確鎖定」加州。

法官瓦洛（Kim McLane Wardlaw）代表多數法官在裁決書中寫道：「Shopify在明知之下，在毫無戒心的加州民眾手機上安裝追蹤軟體，以便日後可將取得的資料出售，且其做法並非隨機、個案或偶然，...這是Shopify刻意主動行為。」

Shopify的發言人則表示，這項裁決「攻擊網路運作的基本原則」，不顧經營線上銷售的業主在哪裡進行業務，而將他們拉到遙遠的法庭。目前還不清楚Shopify接下來會採取哪些法律行動。

布里斯金的律師麥克瑞利（Matt McCrary）說，這項裁決加強對網路公司的問責，因為針對「公司的生意在『任何地方』，因此『無處』可歸屬管轄權」的論點，法院予以駁回。