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金價刷新高破3500美元！今年已漲33% 川普嗆鮑爾嚇壞市場

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國總統川普持續批評聯準會（Fed）主席鮑爾，促使金價衝破每英兩3,500美元大關。路透
美國總統川普持續批評聯準會（Fed）主席鮑爾，促使金價衝破每英兩3,500美元大關。路透

美國總統川普持續批評聯準會（Fed）主席鮑爾，市場恐懼升溫下，使金價衝破每英兩3,500美元大關，再次刷新歷史新高。

黃金現貨價22日一度爆衝2.2%至每英兩3,500.10美元，為川普重返白宮的最大贏家之一。部分投資人用黃金替通膨避險，今年來金價漲幅已達33%；根據渣打，黃金ETF第1季至少吸金190億美元。

川普21日在自家平台「真實社群」（Truth Social）發文，砲轟鮑爾是「慢半拍先生」，呼籲聯準會「現在」調降借貸成本。鮑爾上周才警告，川普的全面性關稅會導致成長趨緩、通膨攀升。

加拿大皇家銀行（RBC）分析師指出，川普對聯準會施壓、質疑聯準會的獨立性、他能否解除鮑爾職位的消息，都讓不確定性充斥的市場，再添新的不確定性。

川普 聯準會 鮑爾

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