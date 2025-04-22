羅氏大藥廠將在美5年投資1.6兆 創上萬就業機會
瑞士羅氏大藥廠（Roche）今天宣布，計劃未來5年在美國投資500億美元（約新台幣1.6兆元）。
法新社報導，羅氏大藥廠在聲明中說：「這些投資進一步強化羅氏大藥廠在美國本已龐大的布局，公司在製藥與診斷部門共有13個製造基地與15個研發據點，預計將創造超過1萬2000個新就業機會。」
羅氏大藥廠早已在美國設廠，並表示此舉將有助於擴大在肯塔基州、印第安納州、紐澤西州、俄勒岡州和加州的產能。
執行長史聶克（Thomas Schinecker）表示：「今天宣布的投資凸顯我們長期以來對於在美國研究、開發和製造的承諾。」
史聶克說：「我們在未來5年內投資500億美元，將為我們下一個創新和成長的時代奠定基礎，造福美國和世界各地的患者。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言