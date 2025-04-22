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羅氏大藥廠將在美5年投資1.6兆 創上萬就業機會

中央社／ 蘇黎世22日綜合外電報導

瑞士羅氏大藥廠（Roche）今天宣布，計劃未來5年在美國投資500億美元（約新台幣1.6兆元）。

法新社報導，羅氏大藥廠在聲明中說：「這些投資進一步強化羅氏大藥廠在美國本已龐大的布局，公司在製藥與診斷部門共有13個製造基地與15個研發據點，預計將創造超過1萬2000個新就業機會。」

羅氏大藥廠早已在美國設廠，並表示此舉將有助於擴大在肯塔基州、印第安納州、紐澤西州、俄勒岡州和加州的產能。

執行長史聶克（Thomas Schinecker）表示：「今天宣布的投資凸顯我們長期以來對於在美國研究、開發和製造的承諾。」

史聶克說：「我們在未來5年內投資500億美元，將為我們下一個創新和成長的時代奠定基礎，造福美國和世界各地的患者。」

美國

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