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美司法部促Google出售Chrome 憂AI擴大壟斷優勢

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國政府律師今天籲請聯邦法官要求谷歌（Google）分拆旗下Chrome瀏覽器，主張人工智慧（AI）勢將增強Google的線上搜尋霸主地位。

法新社報導，司法部在庭審期間向聯邦地區法官梅塔（Amit Mehta）陳述立場。梅塔去年做出指標性裁決，認定Google在線上搜尋領域存在非法壟斷情形後，正在考慮採取「補救措施」。

司法部助理部長史雷特（Gail Slater）在華府進行的庭審開始前表示：「本案攸關整個網路的未來。」

史雷特指出：「若不糾正Google的行為，未來10年內，它將掌控網路的大部分領域，不僅限於搜尋，還包括AI等新興技術。」

Google是重金投資AI領域的科技企業之一，致力於成為該領域的領導者，並將AI技術融入旗下搜尋與其他線上產品中。

不過Google反駁指出，美國政府的主張早已超出本案原本的訴訟範圍，包括建議拆分旗下受到廣泛使用的Chrome瀏覽器，甚至不排除強制出售旗下Android行動作業系統的可能性。

Google全球事務總裁華克（Kent Walker）在部落格貼文中表示：「司法部選擇推動激進干預主義政策，會傷害美國民眾和美國在全球科技領域領導地位。」

他還說：「司法部的提議過於廣泛，遠遠超出法院的裁決。」

一名聯邦法官本月17日裁定Google壟斷數位廣告市場，主張Google在數位廣告市場的3個環節具壟斷地位，包括線上出版商用來管理開放廣告版位的工具、廣告主用來購買這些廣告版位的工具，以及促成這些交易的軟體，Google則表示將提出上訴。

Chrome Google 司法 美國

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