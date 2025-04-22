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日圓兌美元升破140大關 分析師：技術因素將加速升值

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日圓兌美元匯率今天盤中升破140日圓整數關卡。路透
日圓兌美元匯率今天盤中升破140日圓整數關卡。路透

日圓兌美元匯率今天盤中升破140日圓整數關卡，此時美國聯準會（Fed）的獨立性受到威脅、美國關稅措施的風險升高拖累美元走貶，而市場也正等待日本與美國財長本周預定會面的前景。

日圓兌美元匯率22日盤中勁升0.7%，至139.93日圓，攀升至去年9月來最強水準。此前，日圓曾短暫在140附近左右盤整，一些交易員認為這是防禦性選擇權的布局位置。在周二，日圓在G10貨幣中對美元表現最強。

日圓走強，正值美國總統川普的貿易戰提升避險需求，導致市場拋售美國資產。同時，川普也考慮開除聯準會主席鮑爾，這進一步拖累美元。華爾街日報報導，川普準備把貿易戰引發的經濟景氣下滑歸咎於聯準會沒有盡快降息。

東海東京情報實驗室資深固定收益及外匯策略師柴田秀樹表示：「如果日圓明確突破140關卡，或去年9月觸及的139中間水準，可輕易變成技術因素，引發日圓買盤、美元賣盤，加速日圓升值趨勢」。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）截至4月15日的數據，投機交易者上周看升日圓的程度攀升至歷史新高。投資人將密切關注日本財務大臣加藤勝信和美國財政部長貝森特預定在本周舉行的會談，屆時兩人可能就匯率議題進行更密切的討論。

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