金價再爆新高！ 「川普交易改拋售美國」美元走貶下金價飆3,486美元

美國總統可能開除美國聯準會主席鮑爾的憂慮升溫，引發資金逃離美股、美債和美元，金價延續其猛烈漲勢，再飆出歷史新高。

周一攀升2.9%後，金條價格上漲到每英兩逾3,486美元。川普強勢施壓聯準會立即降息，此舉危及聯準會獨立性，美元走貶到2023年以來最低價位。金價2025年來大漲約三分之一。

Kallanish Index Services分析師Lee Liang Le表示：「今年金價狂漲告訴我，市場對美國的信心比以往任何時候都弱。『川普交易』的說法已經演變為『拋售美國』。」