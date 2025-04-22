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Google付三星「巨款」換取手機內建Gemini

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Google為了讓三星手機內建AI助理Gemini應用程式，支付巨款給三星。 路透
Google為了讓三星手機內建AI助理Gemini應用程式，支付巨款給三星。 路透

Google今年1月開始，每月支付給南韓三星電子「龐大金額」，讓三星的手機和裝置，預先安裝Google的人工智慧（AI）應用程式Gemini。Google這類「付費安裝」操作，在過去已曾兩度被發現違反法律。

Google平台與裝置夥伴關係副總裁費茲傑羅（Peter Fitzgerald ），周一（21日）在華盛頓聯邦法庭因司法部反托辣斯官司在庭上作證時，提到Google 與三星的合作。

費茲傑羅告訴法官梅塔（Amit Mehta），雙方簽了兩年的合約，每月固定對每一個預先安裝Gemini應用程式的三星裝置，支付固定費用。另外就應用程式內的廣告營收，也有一個百分比的拆帳，由Google付給三星。

梅塔去年發現Google付費給三星，讓三星將旗下裝置的搜尋引擎預設為Google，判定違反反托辣斯法。他現在聽取證詞，要決定命令Google做什麼改變，以補救非法行為。

Google 為Gemini預先安裝入三裝置的巨款究竟是多少，沒有在庭上揭露。

在另一宗Google在安卓手機生態系的壟斷官司的證詞則是顯示，由2020年至2023年，Google為搜尋引擎Google Search、應用程式商店Play Store、數位助理Google Assistant等成為三星行動裝置的預設應用程式，支付給三星80億美元。

這宗官司的陪審團2023年認定Google在Play Store裡的政策濫用權力，稍後聯邦法官判決Google必須取消其中對應用程式開發商防害競爭的限制，Google仍在上訴中。

Gemini 應用程式 搜尋引擎

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