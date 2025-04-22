川普無法解雇Fed主席 但有哪三招可把鮑爾晾一邊？

美國總統川普周一提高對聯準會（Fed）主席鮑爾的人身攻擊，不但發文侮辱他是「慢吞吞先生」、「大魯蛇」（looser，輸家），還再次要求他進行預防性降息。幾天前，川普才說鮑爾「停職再快都嫌不夠快」。

白宮經濟顧問哈塞特上周五證實了白宮正積極考慮是否能合法將鮑爾解職。當被問到川普是否會試圖解除鮑爾的Fed主席職位時，哈塞特向記者表示「總統和他的團隊將繼續研究此事」。

不過，鮑爾曾明確表示，Fed是獨立於白宮運作的機構，其領導層不能被隨意解。他指出，央行的獨立性「是法律所明定的」，並補充說：「除非有正當理由，我們是不能被解職的。」「無論在兩黨之間或國會兩院，Fed的獨立性都獲得相當廣泛的支持。」

然而，川普顯然決心挑戰這些限制。鮑爾Fed主席職位任期要到2026年5月屆滿，儘管他已表明不會主動辭職，但川普可能會試圖強行介入。

巴隆周刊整理出，若川普選擇升高與Fed的對抗，川普政府可依循幾條法律與政治途徑。

第一，放寬「正當理由」的定義

美國目前法律規定，總統只有在「有正當理由」的情況下，才可解除Fed理事職務。不過，「有正當理由」的標準模糊。一些法律學者認為，Fed在新冠疫情後誤判通膨為短暫現象、沒有及時升息的決策失誤，或許能構成解職的正當理由。

川普如果採取此途徑，勢必引發曠日廢時的法律戰，進一步動搖Fed的權威。另有討論是，川普是否有權保留鮑爾的Fed理事身分，但解除他擔任主席的身分。

第二，最高法院判例可能成關鍵

鮑爾曾表示，他正密切關注一樁最高法院案子，該案可能會威脅到長期以來保護獨立機構領導人免於因政治因素被解職的法律保障。這項案子挑戰的是「亨弗理執行人案」（Humphrey's Executor），這項可追溯至羅斯福總統時代的判例，禁止總統無正當理由解除特定職位官員。

鮑爾在上周三指出，「這是目前很多人在討論的案件。」他表示，該案可能不會直接適用於Fed，但他承認：「這的確是一個我們正在密切關注的情況。」

第三，操縱影子Fed

就算川普不直接開除鮑爾，他的團隊仍可能試圖削弱Fed的權力。川普核心圈構想的一種策略是，設立一位「影子」聯準會主席，就是某位被公開認定為鮑爾繼任者的人，在他上任前提前影響市場預期。

這樣的非正式的繼任者可在公開場合與鮑爾唱反調，藉此有效削弱鮑爾發言的公信力，同時釋出貨幣政策將轉向的訊號。

然而，即使真的開除鮑爾，川普獲得的影響也相當有限。Fed的貨幣政策是由12人委員會共同決定，而非主席一人獨自決定，因此就算撤換主席，政策立場可能也不會立即改變。

品浩（Pimco）分析師表示：「我們的看法是，儘管對鮑爾的措辭和施壓提高，仍不太可能發生川普真正動手開除他的情況，因為我們不認為這樣的政治鬥爭或市場動盪（尤其是債市）值得川普政府這麼做。」

川普可能把鮑爾當成經濟惡化的替罪羔羊

一些知名Fed前官員與白宮官員認為，川普留下鮑爾是有好處的，一旦經濟情勢變得更糟，鮑爾就可被當成替罪羔羊。

品浩的分析師表示：「即使鮑爾留任，川普這樣的舉動可能對聯準會獨立性的整體觀感造成長遠損害，進一步讓利用美元進行投資的投資人感到不安與懷疑。」