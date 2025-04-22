最高3,500％！防堵陸企洗產地 美核定東南亞太陽能產品關稅

美國政府核定對四個東南亞國家太陽能產品徵收的關稅水準，這是進行長達一年貿易調查後所得出的結果。根據美國商務部周一（21日）的公告，率稅最高可達3,521%，依個別公司或所屬國家而異。這項針對反傾銷、反補貼而來的新關稅，最終徵收與否，將取決於美國國際貿易委員會大約一個月內的投票結果。

如果國際貿易委員會表決通過，認定這些傾銷且受到補貼的進口產品實質損害了美國的太陽能產品，周一公告的這些新關稅，將會是在川普要實施的全面關稅基礎之上，疊加徵收。川普全面對等關稅政策，現已顛覆了全球供應鏈和市場。

根據彭博新能源財經的數據，美國去年從這四個東南亞國家進口了129億美元的太陽能設備，占此類進口總額的77%。

美國商務部去年開始對馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南等四個東南亞國家的太陽能產品，展開調查，因為「美國太陽能製造貿易聯盟委員會」在去年4月申訴，指控大型的中國太陽能板製造商，在這四個國家的工廠，運送低於生產成本，獲得不公平補貼的太陽能板到美國銷售，造成美國當地生產的相關產品無法與之競爭。

「美國太陽能製造貿易聯盟委員會」這個業者組織，成員包括First Solar、南韓企業韓華在美國投資的Hanwha Qcells USA、Mission Solar Energy 等。美國貿易官員周一核定反傾銷、反補貼稅率，是這些美國國內生產商的勝利。不過，First Solar在盤後的股價漲幅僅約0.5%。

根據美國商務部公告，柬埔寨的太陽能產品稅率高達3,521%，理由是柬埔寨拒絕配合調查。商務部公告中，在越南境內未單獨指名的公司面臨最高稅率為395.9%，泰國為375.2%。馬來西亞全國適用稅率至少34.4%。

以中國公司晶科能源為例，自其越南廠輸入美國的關稅稅率核定為245%，由大馬出口到美國的稅率為40%。天合光能自泰國輸美稅率375%，由越南輸美稅率逾200%。晶澳太陽能從越南的出口可能面臨120%左右的關稅。

周一商務部核定的許多最終反補貼關稅，都比先前初裁的水準高。

在大約12年前，美國對從中國進口的太陽能產品徵收反傾銷關稅之後，中國製造商的應對措施是改到其他未受關稅影響的國家設立營運據點。