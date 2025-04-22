快訊

老鼠會方式幫郭台銘收連署書 屏東議長周典論二審改輕判

不甩川普斡旋了？烏媒：普亭表態願和烏克蘭直接談停火

一眼就可看出家裡有沒有小強 專家揭蟑螂容易出沒環境3特徵

美元貶至三年低點 川普威脅Fed 嚇得資金逃離美國資產

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美元貶至三年低點。路透
美元貶至三年低點。路透

美元周一（21日）貶至三年最低水準，因美國總統川普抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾並施壓降息，此舉可能威脅到聯準會獨立性，使投資人對美國經濟的信心再次受到打擊。歐元兌美元躍升至2021年以來最高水準。

美元指數今天盤中小幅上揚0.09%至98.36，但周一盤中一度跌至97.923的低點，為2022年3月以來最低。

美元兌日圓今天盤中小幅升值0.08%，報140.97日圓；周一收盤重貶0.93%，報140.86日圓，盤中貶至七個月低點。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，截至4月15日當周，日圓淨多頭部位創下歷史新高。

歐元兌美元周一勁升1.07%，報1.1515美元，升穿1.15美元價位，盤中最高觸及1.1535美元，為2021年11月以來的最高，顯示隨著「美國例外論」退潮，資金正在流入歐洲。

美元兌瑞郎貶值逾1.5%，至10年低點 0.8063。

川普周一在社群媒體上進一步批評鮑爾，稱他是個「大失敗者」，並要求他立即降息。川普警告說，如果聯準會不立即降息，美國經濟就可能會放緩。美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）上周五表示，總統及其團隊正在繼續研究是否可以解職鮑爾。就在前一天，川普才表示解雇鮑爾「愈快愈好」。

川普發文後，美股周一大幅下跌，三大股指均下跌超過2%，

瑞穗亞洲（日本除外）宏觀研究主管Vishnu Varathan表示：「鮑爾並不直接向川普報告，所以川普實際上不能解雇他。只能透過某些程序才能將鮑爾解職，而這些程序的門檻可能更高。但總統能動用各種手段來破壞聯準會的獨立性嗎？當然可以。」

道明證券外匯策略師Jayati Bharadwaj表示：「如果遲遲無法達成有意義的貿易協議，再加上對美國資產的信心持續下滑，市場可能會繼續去槓桿。」

英鎊升至9月以來的最高水準1.34美元，而澳幣創下四個月新高0.6430 美元。紐幣五個多月來首次收復 0.6000美元水準。

川普的全面關稅及其貿易政策的不確定性導致全球市場陷入混亂，並使世界最大經濟體的前景變得黯淡，這進而導致美元走弱，因為投資人從美國資產撤資。

川普 投資人 美國 聯準會 鮑爾

延伸閱讀

川普會沃爾瑪等零售大咖 討論關稅衝擊

川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

川普：將與第一夫人一起參加教宗葬禮

川普：將與第一夫人一起參加教宗葬禮

相關新聞

美元貶至三年低點 川普威脅Fed 嚇得資金逃離美國資產

美元周一（21日）貶至三年最低水準，因美國總統川普抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾並施壓降息，此舉可能威脅到聯準會獨立性，使...

川普警告Fed不降息會害經濟放緩、稱鮑爾輸家 市場大拋美股與美債

美國總統川普周一表示，除非聯準會（Fed）立即降息，否則經濟可能放緩，並再次批評想觀望關稅是否會推高通膨再做成利率決定的...

金價又刷新高3,444美元 避險氛圍濃 油價重挫逾2%

國際黃金價格今天（21日）再創新高，延續周一突破每英兩3,400美元的強勁趨勢，因為隨著美元貶值、美國總統川普持續批評聯...

台積電ADR重挫逾2% 聯電也跌逾1%

台股ADR周一（21日）隨美股大盤下跌。台積電ADR收盤重挫2.56%，報每股147.86美元，換算並折合台幣後為每股9...

美股收盤／道瓊重挫近千點 四大指數跌逾2% 市場憂川普砲轟鮑爾

美國股市四大指數周一（21日）重挫超過2%，道瓊指數重挫近千點，「科技七雄」大型成長股損失慘重，整體市場再度經歷猛烈拋售...

川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

由於美國總統川普加大對聯準會主席鮑爾的攻擊力度，引發人們對聯準會獨立性的質疑，而交易員沒有收到全球貿易談判有任何進展跡象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。