川普警告Fed不降息會害經濟放緩、稱鮑爾輸家 市場大拋美股與美債

美國總統川普周一表示，除非聯準會（Fed）立即降息，否則經濟可能放緩，並再次批評想觀望關稅是否會推高通膨再做成利率決定的聯準會主席鮑爾。川普的言論引發市場擔心聯準會的獨立性，美股與美債雙雙下跌。

川普在自家社群平台Truth Social發文表示：「這些成本呈下降趨勢，正如我所預測的那樣，幾乎不會出現通膨，但經濟可能會放緩，除非『慢半拍先生』這個大魯蛇（looser，輸家），現在就降息。」

這些言論，以及美國政府似乎正擴大施壓川普曾公開表態想趕下台的鮑爾，導致股市下跌、債券殖利率上漲。投資人和分析師慎重考慮，如果川普就聯準會貨幣政策的獨立性掀起爭論，並試圖將任期還剩一年多的鮑爾提早趕下台，會發生什麼樣的後果。

目前還不清楚川普是否有權這樣做，而且即使成功，聯準會其他理事和地區銀行總裁仍對利率決策擁有發言權，白宮可能對聯準會的七名理事會發起更強烈的攻擊。

聯準會下次會議將於5月6-7日舉行，市場普遍預期基準利率將維持在目前4.25%-4.50%的區間不變。

由於川普關稅政策，多項指標顯示美國經濟前景轉弱，包括領先經濟指標下滑、消費者信心和製造業疲軟，經濟學家調高了今年陷入衰退的機率。雖然新近公布的數據可能顯示通膨降溫，但人們普遍認為，川普計劃徵收的進口關稅將在今年剩餘時間內將通膨率推高至4%以上。

聯準會官員擔心通膨持續，需要他們維持更緊縮的信貸條件。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比周一接受CNBC訪問時表示，央行需要更多時間來觀察川普政策的影響。

川普發文後，使開低的美股進一步下挫，標普500指數終場收跌2.36%，10年期公債殖利率走升至4.411%。