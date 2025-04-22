金價又刷新高3,444美元 避險氛圍濃 油價重挫逾2%

國際黃金價格今天（21日）再創新高，延續周一突破每英兩3,400美元的強勁趨勢，因為隨著美元貶值、美國總統川普持續批評聯準會主席鮑爾，再加上全球貿易戰與美中緊張局勢的不確定性，繼續刺激黃金的避險需求；原油價格周一下跌逾2%，因有跡象顯示美國和伊朗之間的談判取得進展，投資人同時擔憂關稅衝擊經濟、抑制燃料需求。

金價再創3,444美元新高

現貨黃金價格今天盤中上漲0.6%，報每英兩3,444.55美元，21日收盤已大漲近3%。

美國黃金期貨收高2.9%，結算價報3,425.30美元。

美元走弱、貶至三年來低點是推升金價的一大原因。川普正在研究能否讓聯準會主席鮑爾解職，周一又在社群網站砲轟鮑爾，要求降息。芝加哥聯準銀行總裁古斯比公開發聲反對削弱央行獨立性。

華僑銀行策略師Christopher Wong說：「解雇鮑爾不僅會破壞央行獨立性的原則，還有可能以令市場不安的方式將美國貨幣政策政治化」 ，如果聯準會的信譽受到質疑，市場對美元的信心會受到削弱並加速推動資

金流向包括黃金在內的避險資產。

另一方面，全球貿易戰持續令投資人擔心不已。High Ridge Futures金屬交易總監David Meger表示：「隨著關稅緊張局勢持續升溫，我們認為，避險氛圍將繼續推升金價。」「有時會出現回檔和獲利了結，但我們仍然相信基本趨勢是橫盤至上漲。」

現貨白銀21日持穩，報每英兩32.60美元，白金跌0.6%，報961.61美元，鈀金跌3%，報934.25美元。

油價周一重挫逾2%

布蘭特原油6月期貨下跌1.70美元，結算價報每桶66.26美元，跌幅2.5%。

美國西德州中級原油5月期貨下跌1.60美元，結算價報每桶63.08美元，跌幅2.5%，是4月10日以來的最大單

日跌幅。

市場對原油需求的擔憂再次升溫，此前中國大陸警告其他國家不要與美國達成可能損害中國利益的協議，而日本首相石破茂則表示，日本不會為了就關稅問題達成協議而一味屈從於美國的要求。

杜拜Emirates NBD Pjsc的研究主管Ed Bell表示：「原油正在受到整體市場避險情緒的拖累而走低。」他指出，當前市場對原油的整體情緒依然偏空，原因在於需求預期下調和全球經濟成長前景黯淡。

另一方面，伊朗外交部長表示，在會談中，美國和伊朗同意開始制定一個可能的核協議框架，一位美國官員表示此次會談取得了「非常好的進展」。

Onyx Capital Group研究部主管 Harry Tchilinguirian表示：「美伊談判看起來相對積極，這讓人們開始思考問題得以解決的可能性。」「直接的影響是伊朗原油不會退出市場。」

他補充說，由於復活節假期，市場流動性也較低，這可能會加劇價格波動。