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華爾街日報：川普關稅引資金外逃 損美金融至尊地位

中央社／ 紐約21日專電

美國總統川普對全球發起關稅戰造成美國股匯債市大跌，「華爾街日報」報導，貿易戰初期造成美債波動與美元弱勢，可能會導向更危險的「資本戰爭」。美國的借貸成本提高，資金不欲流入，將損害美國金融全球至尊地位。

川普（Donald Trump）2日宣布對多國課徵高關稅，9日決定暫緩90日施行，全球金融市場為之震盪。美國國債與美元同時期意外遭拋售，避險功能降低，全球投資人轉向其他貨幣資產，如歐元、日圓。

此外，美債殖利率上升，連帶影響美國國內利率，如房貸利率跟隨走高，影響民生。如今聯準會（Fed）獨立機關地位可能損害，美元資產雪上加霜，川普關稅政策設定的目標恐難達到。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，川普政策反覆不定，市場由拋售美國國債開始表態，雖然新上市美債反應仍佳，但30年期國債殖利率出現1987年經濟危機後單週最高漲勢，美債被拋售同時，美元也不再強勢。兩者過去是金融市場波動時的定心丸，部分分析師不禁認為美國已出現「資金外逃」現象。

日本財務省資料顯示，日本民間投資者在川普宣布關稅當週，賣出高達175億美元（約新台幣5680億元）的長期美國公債。美國銀行（Bank of America）指出，這是去年11月美國選舉投票之後，最大筆外國投資人拋售金額。

美國公債以「拍賣」形式供應市場，價高者得；殖利率是評估債券價值的標示，與價格呈反向走勢。

華爾街日報指出，外國投資人賣出債券未必直接造成市場波動與高殖利率，資金流入無法趕上貿易逆差腳步才是關鍵。美國銀行資料顯示，財政部3月拍賣公債僅少數售給外國買家。

財政部長貝森特（Scott Bessent）雖然認為過去美元與債市波動導因於對沖基金交易技術性現象，但部分分析師與經濟學者看法不同。

美國企業研究所（AEI）研究員暨前聯準會分析師卡米（Steven Kamin）表示，投資行為已出現變化，過去投資人危機時買進美元，如今卻放空。投資人懷疑美債安全性，無意持有美元資產。

川普政府官員曾指出，由於美元可能更強勢，美國消費者因此可承受高關稅代價。但如今弱勢美元恐讓進口與零售業者將增加成本轉嫁至消費者。

安聯集團（Allianz）首席投資長蘇布蘭（LudovicSubran）認為，關稅只是問題冰山一角，美元如果貶值3成，屆時美元投資回報如何，大家都算得出來。

川普 投資人 美債 美國

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