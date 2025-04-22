台積電ADR重挫逾2% 聯電也跌逾1%
台股ADR周一（21日）隨美股大盤下跌。台積電ADR收盤重挫2.56%，報每股147.86美元，換算並折合台幣後為每股957.75元，較台北交易股票溢價率為14.7%。
道瓊工業指數21日收盤下跌971.82點，跌幅2.48%，報38,170.41點；標普500指數下跌124.50點，跌幅2.36%，報5,158.20點；那斯達克指數下跌415.55點，跌幅2.55%，報15,870.90點。
費城半導體指數下跌78.93點，跌幅2.10%，報3,753.53點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 129.71 -0.87 128.50 -0.94
中華電 CHT 128.12 -1.00 127.00 0.88
台積電 TSM 957.75 -2.56 835.00 14.70
聯電 UMC 43.53 -1.32 43.65 -0.28
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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