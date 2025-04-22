美股收盤／道瓊重挫近千點 四大指數跌逾2% 市場憂川普砲轟鮑爾

美國股市四大指數周一（21日）重挫超過2%，道瓊指數重挫近千點，「科技七雄」大型成長股損失慘重，整體市場再度經歷猛烈拋售，長期美債與美股和美元一同大幅下跌，美國總統川普提高批評聯準會主席鮑爾力度，令投資人擔心聯準會的獨立性，在擔憂全球貿易戰之際更加緊張。

道瓊工業指數21日收盤下跌971.82點，跌幅2.48%，報38,170.41點；標普500指數下跌124.50點，跌幅2.36%，報5,158.20點；那斯達克指數下跌415.55點，跌幅2.55%，報15,870.90點。

費城半導體指數下跌78.93點，跌幅2.10%，報3,753.53點。

標普500指數的所有11個主要類股均收低，其中非必需消費品類股和科技類股跌幅最大。

標普500指數收盤水準比去年6月19日的紀錄收盤高點低16%。如果跌幅達到20%，則將確認該指數已進入熊市（空頭市場）。

川普周一進一步批評鮑爾，他在社群平台貼文中諷刺鮑爾是「太遲先生，一個大失敗者」，除非現在就降息，否則經濟將放緩。川普堅稱「幾乎不會有通膨」，是時候進行「預防性降息」。川普的貼文言辭激烈，引發了人們對聯準會獨立性的擔憂。

Pepperstone高級研究策略師Michael Brown表示：「如果鮑爾被解雇，最初的反應將是大量波動注入金融市場」，「不僅聯準會的獨立性明顯受到威脅，而且去美元化和擺脫美國霸權的前景也愈發變得實際」。

Argent資本管理公司投資組合經理Jed Ellerbroek表示：「政客們試圖影響聯準會確實是個壞主意，這對市場來說非常可怕。」

另一方面，美中貿易裂痕進一步加深。中國商務部表示，中國尊重各方通過平等磋商解決其與美國的經貿分歧，但堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。

Jed Ellerbroek表示：「企業不確定如何因應，等待美國對關稅稅率的最終答覆。我認為，讓人感到沮喪的是，這就像是自作自受；我們陷入這種境地是出於自願選擇，是本屆政府的選擇。」

輝達（Nvidia）收跌4.5%，對標普500指數的跌幅拖累最大；Universal Health Services下跌10.2%，為三年來最大跌幅。

特斯拉重挫5.7%，Wedbush Securities分析師Dan Ives表示馬斯克應該從他離開政府效率部，把注意力重新集中在特斯拉身上，並表示周二準備公布第1季財報特斯拉面臨「紅色警報」時刻。

第1季財報季本周將進入高潮，數十家備受關注的公司將公布財報。本周值得關注的財報包括特斯拉、Alphabet和一連串工業企業，包括波音、Northrop Grumman、洛克希德-馬丁和3M。