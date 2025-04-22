川普喊開除Fed主席鮑爾 「拋售美國」交易加速蔓延

「拋售美國」（sell-America）交易加速蔓延，美元狂貶，美股與美債也同步挫跌，除了關稅貿易戰等問題仍未解決，美國總統川普又想開除美國聯準會（Fed）主席鮑爾、削弱央行的獨立性，更讓市場憂心，重創美國資產「避險天堂」的地位。

美元21日對每一種主要貨幣都走貶，DXY美元指數一度大跌1.3%至97.92，寫三年新低，拋售潮蔓延至其他資產，美股早盤重挫，紐約三大指數跌幅都超過1%，美債同步下跌，10年期殖利率反向走高，一度走高8.5個基點至4.41%。

美元指數下跌，歐元和瑞郎是貨幣市場最大贏家，歐元升至三年來最高水準，報1歐元兌1.1529美元。所有G10的貨幣兌美元都走升，避險資產日圓也升至去年9月以來新高，盤中勁升1.5%，報140.65日圓。

圖／經濟日報提供

華僑銀行外匯策略師黃經隆表示：「坦白說，開除鮑爾的說法令人難以置信。如果聯準會的信譽遭到質疑，將會嚴重侵蝕市場對美元的信心。」

如果鮑爾被解職，可能削弱投資人信心，因為央行的獨立性一直被視為吸引投資美國資產的關鍵因素。然而，川普可能願意讓美元弱一些，他先前曾說過樂見美元走弱，這能讓美國產品更具競爭力。

布朗兄弟哈里曼公司全球市場策略主管Win Thin在報告中表示：「我們認為美元弱勢將持續。（川普）對聯準會獨立性的攻擊正在加劇。」

彭博策略師表示：「投資人因為川普公開批評聯準會主席鮑爾而緊張，這可能引發市場對央行獨立性的疑慮重燃。」

根據美國商品期貨交易委員會的數據，避險基金現在看空美元的程度達去年10月來之最。關於開除鮑爾的消息無助於氛圍，但也有人認為，全球貿易戰惡化，是主導美元交易的因素。

芝加哥FHN Financial總體經濟策略師康普諾爾表示：「央行的獨立性是很寶貴的，它並非是理所當然的，一旦失去就很難再贏回。川普對鮑爾的威脅無助於外國投資人對美國資產的信心，但關稅的最新發展才是主要影響因素。」

麥格理銀行策略師貝里表示：「美元遭拋售的最新催化因素或許是鮑爾面臨壓力，但現實是要賣美元不需要進一步的理由。過去三個月發生的事足以合理化繼續賣美元的理由，或許還要再延續幾個月。美國下周公布的國內生產毛額（GDP）可能萎縮，終結美國例外論題材。」