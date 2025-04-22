黃仁勳訪日 遊說日相做AI基建

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳21日在東京拜會日本首相石破茂，強烈呼籲日本提高發電量，以因應人工智慧（AI）的需求。

彭博資訊報導，黃仁勳在會後向媒體表示，他和石破茂討論了日本是如何在發展AI上處於絕佳位置，因為該國在機器人學和工業製造方面都居於領先地位。但他也向石破茂表示，AI的發展和創造需要許多能源。

黃仁勳說：「這個國家需要興建新的基礎設施。能源對所有的工業成長來說都至關重要。」黃仁勳一反平常的黑色皮衣裝扮，穿著一套藍色西裝和領帶，出席這場會談。

資源匱乏的日本正在仔細衡量如何在重啟核電面臨重重挑戰之際，提供資料中心所需的龐大電力。石破茂已表示，日本將考慮投資美國阿拉斯加的440億美元液化天然氣（LNG）計畫，作為和美國談判貿易協議的籌碼之一。

黃仁勳表示，AI即將改變所有行業，從醫療保健到製造、教育和農業。但國際能源署（IEA）也說，大批的資料中心和其所需的空調，將可能引發多年來最快的電力需求成長。

黃仁勳19日才結束對中國為期兩天的訪問，先後在北京和上海與中國官員會面。這是黃仁勳時隔三個月再次造訪北京。根據央視報導，黃仁勳在會談中表示，「中國是英偉達（輝達）非常重要的市場，希望將繼續與中國合作。」

黃仁勳這趟中國行的時機可謂相當敏感，近期美中貿易戰緊張局勢不斷升溫，美國政府要求輝達未來向中國出口H20晶片時需申請許可證。此項限令「無限期」，預估將導致輝達出現鉅額損失，公司將提列約55億美元費用。此外，彭博引述知情人士報導，印度億萬富豪阿達尼正計劃追加投資100億美元，在印度興建資料中心，以搭上AI需求熱潮。