日本擁抱電子甲烷等人工燃料 朝綠能目標邁進

對日本大型公用事業來說，電子甲烷（e-methane）、合成氣（syngas）等實驗室製造的人工燃料，是邁向綠能的重要一步，也有望為造價數十億美元的既有化石燃料基礎設施延役。

彭博資訊報導，在上周大阪世博會的開幕活動上，電源開發公司、大阪瓦斯擘劃將這類替代燃料整合進現有系統的藍圖。他們主張，這項轉型，可在不損及既有管線與發電廠所提供的能源安全與穩定性下推進。

大阪瓦斯目前正於新潟興建一座電子甲烷工廠，預計到2030年，所供應的天然氣中將有1%由電子甲烷取代。東京瓦斯也有類似目標。日本經濟產業省則表示，至本世紀中葉，電子甲烷的替代比重最多可能提高至90%。

大阪瓦斯碳中和推動辦公室主任桑原洋介表示：「電子甲烷的美妙之處，在於我們能夠持續使用現有的天然氣基礎設施。」該公司在以永續為主軸的世博會上，展示了他們稱為「未來天然氣」的電子甲烷小型生產設施。

電子甲烷是一種經由化學反應合成的燃料，旨在複製傳統燃料的特性，並進一步提升補充便利性，同時降低對環境的汙染。

日本仍是七大工業國集團（G7）中最仰賴化石燃料的國家，低碳能源在能源組合的占比僅約三分之一。大型公用事業主張，受地形限制，日本難以部署大型太陽能與風力發電設施，至於因安全疑慮而長期停滯的核電，要提升其發電量仍需時日。

國際環境經濟研究所資深研究員竹內純子說，將替代燃料逐步整合進能源組合，是「去碳化的一種方式」。她說，透過現役電廠推動整合，也不致於對供電造成太大影響。

不過批評者認為，電子甲烷、合成氣成本高昂，且干擾對抗氣候變遷的進程，抗暖化步伐落後其他國家的日本，應該專注於朝再生能源轉型。