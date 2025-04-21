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黃仁勳將赴日會首相石破茂 為發展人工智慧
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳21日在東京拜會日本首相石破茂，黃仁勳表示，日本需要更多能源和新的基礎設施，以發展人工智慧（AI）。
黃仁勳19日才結束對中國為期兩天的訪問，先後在北京和上海與中國官員會面。這是黃仁勳時隔三個月再次造訪北京。根據央視報導，黃仁勳在會談中表示，「中國是英偉達（輝達）非常重要的市場，希望將繼續與中國合作。」
黃仁勳這趟中國行的時機可謂相當敏感，近期美中貿易戰緊張局勢不斷升溫，美國政府要求輝達未來向中國出口H20晶片時需申請許可證。此項限令「無限期」，預估將導致輝達出現鉅額損失，公司將提列約55億美元費用。
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