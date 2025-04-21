金融時報：市場信心受挫 全球經濟成長下行風險增

根據「金融時報」在華盛頓本週舉行一連串重要經濟決策者會議前所做研究，全球經濟成長面臨的威脅正在加劇，主因是美國主導的貿易衝擊打擊市場信心，並重創金融市場。

根據布魯金斯研究所（Brookings Institution）與金融時報共同編製的「全球經濟復甦追蹤指數」（Tiger），在金融市場狀況明顯惡化的同時，信心指標也急遽下滑。全球前景的惡化，與年初相對穩健的開局勢頭形成鮮明對比。

布魯金斯研究所資深研究員普拉薩（Eswar Prasad）表示，現在預測全球衰退還「為時過早」，但他警告說，全球貿易崩潰和政策不確定性加劇將顯著抑制經濟成長。

普拉薩說：「我們已經看到這種巨大衝擊。每個依賴貿易的開放型經濟體都會受到擠壓，除此之外，還會對信心產生（負面）影響。」

研究結果發布之際，正值世界各國經濟決策者和財政首長齊聚華府，出席美國總統川普上任以來的首場國際貨幣基金（IMF）/世界銀行（World Bank）春季會議。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）17日警告說，由於「金融市場波動加劇」，加上「貿易政策不確定性已經突破常規指標」，國際貨幣基金正準備下調全球經濟成長預測。

今年1月，IMF預測今明兩年全球經濟成長率將達到3.3%，其中美國經濟成長率今年預計達到2.7%，2026年為2.1%。

川普4月2日宣布對美國大多數貿易夥伴加徵全面性關稅，導致金融市場大幅下跌，一連串經濟成長預測也隨之下修。

歐洲央行17日決議將基準存款利率下調1碼（0.25個百分點）至2.25%，以因應貿易戰可能帶來的衝擊，並警告說，由於「貿易緊張局勢升溫」，經濟成長前景已經惡化。

布魯金斯研究所與金融時報每年發布兩次的Tiger指數，將已開發經濟體和新興經濟體的實際經濟活動、金融市場和信心等指標與其歷史均值進行比較。

研究顯示，美國的信心數據尤其嚴峻，創下自該指數設立以來最低水準，金融市場狀況也急遽惡化，中國和德國的信心水準同樣處於低迷狀態。

有些跡象顯示美國經濟活動仍穩健，3月零售銷售增長1.4%，儘管部分原因可能是消費者試圖搶在關稅生效前購買汽車，使其銷售激增。

普拉薩說，政策不確定性嚴重削弱消費者信心，且可能對企業投資和就業成長造成影響。「關稅轉嫁導致國內通膨上升，將限制美國聯邦準備理事會（Fed）支持經濟和防止金融動盪的能力。」

花旗集團（Citigroup）分析師上週發布報告指出，目前預測今年全球經濟成長率為2.1%，2026年為2.3%，同時警告說，前述預測的風險「明顯偏向下行」。