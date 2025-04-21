美國海關規定變更 DHL暫停運送逾800美元B2C貨物
DHL快遞公司（DHL Express）表示，由於美國海關監管規則改變，造成報關時間延長，自今天起將暫停寄送價值超過800美元的全球企業對消費者（B2C）貨物至美國。
路透社報導，德國郵政集團（Deutsche Post AG）旗下的DHL將暫停服務歸因於美國海關的新規定。自本月5日起，美方新規定要求價值800美元（約新台幣2萬6000元）以上貨物都須正式報關，而原本的門檻是2500美元。
DHL表示，不會暫停企業對企業（B2B）的貨物運送服務，但可能面臨延誤。運交企業或消費者的800美元以下貨物不受影響。
DHL聲明說，這是暫時性措施。
香港郵政上週表示，已暫停海運到美國的貨物郵遞服務，並指責美方「霸凌」，因為華府針對來自中國大陸和香港的包裹取消免關稅貿易條款。
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