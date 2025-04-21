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金價再創新高 日圓臨141關卡 市場對貿易談判仍感不安

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
市場對川普有意逼退鮑爾（右），也相當緊張。路透
市場對川普有意逼退鮑爾（右），也相當緊張。路透

美股期指和美元周一早盤走弱，日圓和金價走高。投資人對美國與日本、歐盟的貿易談判仍感不安，加上川普再度公開抨擊聯準會（Fed），也加劇市場緊張氣氛。

日圓兌美元周一早盤一度升值0.7%至 141.23，黃金現貨最高上漲1.1%至3,364.41美元，再創歷史新高。標普期指跌0.3%。

美元兌主要貨幣也走貶，歐元和瑞士法郎表現相對強勢。澳洲和香港因假期休市。

川普聲稱美日貿易談判「取得重大進展」後，投資人正尋找更多關稅談判走向的線索。川普上周不滿Fed遲遲未降息，在社群平台發文表示，巴不得鮑爾早被開除，不過他並未說明究竟是準備尋求手段逼退他下台，還是單純希望鮑爾的任期能早點結束。依現行任期安排，鮑爾將任至2026年5月。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（有表決權）警告，Fed的獨立性不該被削弱。他周日在CBS節目說：「幾乎所有經濟學家都同意，貨幣政策必須排除政治干預，讓Fed或任何央行能專注做該做的事，這一點非常關鍵。」

金價再度逼近歷史新高，黃金現貨在亞洲早盤上漲0.8%至 3,353.47美元，逼近上周創下的歷史高點。國際貨幣基金（IMF）預料周二會調降全球經濟成長預測，而周三將公布的採購經理人指數（PMI）也將全面反映川普推動關稅政策以來的經濟情況。

在一般情況下，投資人對IMF經濟預測不會特別在意，但在當前市況下，市場正尋求更多具體證據，了解全球成長今年可能下滑到什麼程度。

在原物料市場方面，交易者密切關注地緣政治發展，烏克蘭總統澤倫斯基指控俄羅斯軍隊違反俄國總統普丁宣布復活節停火30小時的協議。

西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.4%至每桶63.78美元。

Fed 川普

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