本周開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普設法在緩徵對等關稅的90天內和各國商定貿易協議之際，華爾街看來已度過4月2日宣布對等關稅以來所遭逢最慘烈的衝擊，不過隨財報季密集登場，市場在這段期間勢必仍難免出現震盪。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美財報季登場繫好安全帶 特斯拉、字母、德儀等將公布成績

投資人結束又一個動盪的一周，美股三大指數全面收黑，標普500指數下跌超過1%。道瓊工業指數和那斯達克綜合指數雙雙大跌逾2%，費城半導體指數和台積電（2330）ADR分別大跌4%和3.4%。美股周五逢耶穌受難日休市一日。

部分投資人抱持一絲樂觀，認為最壞時期或許已經過去，現在看來，美國已不像本月初那樣有可能單方面對全球開打貿易戰，對等關稅終究會降。

接下來，特斯拉（台北時間本周三清晨，以下均為台北時間）和Google母公司字母（周五）將率「科技七雄」之先公布財報。德儀（周四）和英特爾（周五）的財報也備受矚目。

日、韓與美貿易談判本周登場 各有盤算

日本及南韓本周將於在華府與美國進行貿易談判，日本準備以擴大進口美國稻米、並且放鬆進口美國汽車的檢驗流程為籌碼，爭取取消24%的對等關稅，並且豁免於汽車和鋼鋁關稅，南韓也願意與美方討論降低非關稅障礙之道，以確保汽車及半導體能夠豁免關稅。

NHK報導，日本財務大臣加藤勝信計劃於24日與美國財長貝森特、商務部長盧特尼克與貿易代表葛里爾進行第二輪談判，在日本稻米供應短缺導致米價大漲之際，日方計劃提議增加採購美國的稻米、黃豆及能源產品，並考慮放鬆汽車進口安全法規，因認為在車輛碰撞測試方面有放鬆的空間，日本也願意承諾擴大投資美國，尤其是能源領域。

南韓也將於周四、五（24-25日）在華府與美國談判，將由代理副總理兼企劃財政部部長崔相穆與產業通商資源部部長安德根，與貝森特及葛里爾會談。

川普貿易戰陰影下范斯訪印

美國副總統范斯周一展開訪問印度訪行，正值川普引爆全球貿易戰之際，這場橫跨多城的出訪，對范斯而言不僅具有政治意涵，也有個人層面的象徵。

范斯此行抵印時，美方正對印度施壓，若雙方在川普本月初宣布的90天關稅暫緩期結束前無法達成協議，將把現行10%的印度輸美產品關稅調高至26%。

白宮表示，印度總理莫迪將與范斯舉行雙邊會談。這場會談對莫迪來說格外關鍵。他近年積極推動印度在「全球南方」──即新興經濟體陣營──中扮演領導角色，藉此提升印度在國際舞台上的影響力。

川普政府官員指出，印度是美方在這90天暫緩期內優先談判的國家之一，暫緩期將持續至7月。新德里對迅速達成協議、避免遭課重稅寄予厚望。目前印美間維持10%的基準關稅。

川普真敢開除鮑爾？

在美國各地民眾再度上街反對總統川普政策之際，最新調查顯示，川普經濟施政支持度已掉到他總統生涯最低點。另據紐時報導，出於擔心金融市場陷入恐慌，川普對開除聯準會（Fed）主席鮑爾抱持審慎態度。

美國紐約與華府等地數千名抗爭群眾19日再度上街抗議川普縮減聯邦公務員、經濟、踐踏民權與法治、驅逐移民等政策，CNBC同日公布全美經濟調查顯示，川普施政的支持度為44%，不支持度為51%。這項調查在9-13日之間，訪調1,000名美國人。

市場也關注Fed動向，鮑爾顯然並不急著出手穩定市場。他周三表示，美股「走勢尚稱合理」，波動在所難免。川普周四表示，他「巴不得」Fed主席鮑爾立刻下台，並再次呼籲Fed降息。

復活節照打不誤 俄烏互控對方未休戰

俄羅斯總統普丁單方面宣布將在復活節休戰一天，烏克蘭總統澤倫斯基也答應休戰，但俄烏在今天復活節互控對方發動數百起攻擊，未遵守休戰協議。

路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯假裝遵守復活節停火，實際上卻在昨晚繼續發動數百起砲擊，今天又發動了更多攻擊。

另外，美國據傳準備承認俄羅斯擁有烏克蘭克里米亞地區控制權，做為莫斯科和基輔當局全面和平協議的一環，再次印證總統川普渴望達成停火協議。

CNN引述知情人士說法報導，川普政府官員17日與歐洲和烏克蘭官員在法國巴黎會面時，曾提出承認俄羅斯控制克里米亞的構想。美國國務卿魯比歐與俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）透過電話對談時，也曾就這個構想交換意見。