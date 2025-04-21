新iPhone 17 Pro長這樣？相機鏡頭橫條設計再曝光

科技產品爆料人士Majin Bu在一則新貼文中再次展示iPhone 17 Pro的相機鏡頭橫條設計，而且顯然是來自手機保護殼的行銷內容。

根據Majin Bu提供的新照片，iPhone 17 Pro出現在一家不知名公司手機保護殼的行銷內容中。照片顯示了這款手機背部上方出現了傳聞已久的、一塊長形的相機鏡頭「橫條」式設計，鏡頭被置放在左側，閃光燈和光學雷達（LiDAR）感測器則移到另一側。

照片​​顯示手機保護殼的顏色為米白、淺藍、淺綠、淺紫和深灰，但呈現出的手機背部橫條設計多數是白色的，只有一張照片是呈現深灰色，這代表蘋果提供的17 Pro機款顏色將維持與iPhone 16 Pro相同。

在最新爆料之前，另一位爆料人士Sonny Dickson已經有多次的類似消息揭露，包括在3月和4月初提出可能是iPhone新手機的保護殼照片。

Majin Bu在今年3月就張貼照片顯示出用於iPhone 17 Pro Max的多個金屬板，這些金屬板可能會被手機保護殼製造商使用。這些板子也顯示，閃光燈和光學雷達感測器被移到了iPhone背部的右側。

Majin Bu爆料紀錄有假有真，但通常會得正確的細節消息。然而，他先前聲稱iPhone 15將搭載兩個前置鏡頭，最後卻沒有實現。至於最新的消息有可能是真的，因為已經有多個消息來源顯示出iPhone 17 Pro的相機鏡頭橫條設計。