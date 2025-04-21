華爾街下修標普500目標值 仍有約14%的潛在漲幅

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
華爾街至少十家大型金融機構過去兩周都已下修美股標普500指數今年底的目標值。(路透)
華爾街至少十家大型金融機構過去兩周都已下修美股標普500指數今年底的目標值。(路透)

華爾街至少十家大型金融機構過去兩周都已下修美股標普500指數今年底的目標值，最新的平均目標價位為6,012點，只比去年底上漲約2%，且遠低於去年底時預測的6,539點。不過，相較於上周四（17日）的5,283點收盤價，仍有約14%的潛在漲幅。

這十家機構包括摩根大通（小摩）、高盛、花旗、美銀證券、摩根士丹利、法國興業銀行、BMO資本市場、Evercore ISI、RBC、歐本海默公司以及富國銀行，其中以摩根大通的預估目標最低，只比目前的水位略高。

在川普政府4月2日宣布對等關稅政策後，標普500指數已累計下跌約7%，較今年2月19日高點重挫14%。川普雖暫停實施對等關稅90天，改為全面徵收10%關稅，但經濟學家表示貿易政策高度不確定，仍將使經濟成長減緩，甚至引發衰退，從而重創美國上市公司獲利。

花旗預測今年底標普500指數為5,800點，低於原先預估的6,500點；分析師指出，年初時市場原本洋溢著「金髮女孩」（景氣不冷不熱）的氛圍，現在則充滿不確定性」。

指數 摩根 標普

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