全球股債增添不確定性 投資人避險相中非美商品

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在川普的貿易政策下，帶動了歐元的升勢。（路透）
在川普的貿易政策下，帶動了歐元的升勢。（路透）

美國總統川普的關稅政策使美國股債籠罩不確定性，全球投資人持續調整投資組合，「錢」進德國公債、歐元、黃金及白銀尋求避險，高盛和富達等機構投資人則買進相對具韌性的亞洲消費必需品類股。

近來德國公債和歐元同步上漲，歐元兌美元4月來升值約5%，德國公債與美國公債的利差也持續擴大，美國2年期公債殖利率已比德債高出約2個百分點，較3月初的1.7個百分點擴大，打破過往的走勢反向關聯，主因為美國政策引發的疑慮。

固定收益專家指出，美國的政策使全球投資人懷疑美國公債的避險地位。Insight投資公司投資專業部門主管拉魯塞指出，投資人在美國以外地區尋求「經濟運轉良好、安全、反治且能仰賴的政府」。

Extante數據公司執行長諾維格認為，許多大型機構重新配置資產的效應還沒完全顯現，因為退休金基金與保險業者在常要花好幾個月準備調整資產組合。

此外，黃金與白銀等貴金屬價格在川普宣布對等關稅前就已走高，貴金屬交易平台BullionVault研究主管艾許指出，目前白銀價格不到黃金的百分之一，從歷史經驗來看，「顯示白銀被嚴重低估」，可望迎來反攻機會。

川普宣布對等關稅後，高盛提高亞洲消費必需品類股的投資評級至加碼，看好這些類股「更偏內需且具防禦特質」，摩根大通上調東南亞消費必需品類股的投資評級，富達國際也已買進中國大陸和香港的消費必需品類股、以及一些旅遊業者。

投資人 美國 黃金

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