南韓電商爭霸戰 兩強火併

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
跨國電商巨擘酷澎在南韓市場面臨最新挑戰者：網路巨擘Naver和生鮮配送平台服務商Kurly締結策略聯盟。（路透）
跨國電商巨擘酷澎在南韓市場面臨最新挑戰者：網路巨擘Naver和生鮮配送平台服務商Kurly締結策略聯盟。（路透）

南韓網路巨擘Naver和生鮮配送平台服務商Kurly締結策略聯盟，挑戰稱霸南韓市場的跨國電商巨擘酷澎（Coupang）。

韓國經濟日報與韓國前鋒報報導，Naver已宣布與生鮮配送平台Market Kurly的母公司Kurly策略結盟，合作電商業務，Kurly今年稍晚將在Naver以人工智慧（AI）驅動的電商平台Naver Plus Store上，銷售自家產品，Naver也將運用個人化推薦演算法推薦商品。

此舉有助Naver強化生鮮部門，並讓專營生鮮配送的Kurly，觸及Naver的廣大用戶群、並擴展銷售管道。消息人士本月稍早指出，Naver考慮入股Kurly，追趕在紐約證交所上市的酷澎。

Naver力圖提升占整體營收27%的電商業務。去年Naver電商平台的交易總額估計為50兆韓元（351億美元），落後酷澎的55兆韓元。酷澎的年銷售額在2015年首度超越1兆韓元，業績僅九年內就成長約40倍。

Naver的搜尋和廣告業務成長趨緩，轉而強化電商部門，上月推出由自家大型語言模型（LLM）HyperCLOVA X驅動的Naver Plus Store應用程式（App）。這款程式提供最佳化的購物資訊，協助用戶精準搜尋所需產品，3月吸引約300萬用戶下載，躍居新購物App排行榜之首。

一名南韓產業人士說，Naver一直在擴大對抗酷澎的戰線，例如2021年和零售巨擘集團（Shinsegae）簽署股權交換協議，之後又與食品和物流巨頭與CJ交換股權。

儘管Kurly 2015年率先在南韓推出隔日生鮮配送服務，但酷澎透過「火箭速配」（Rocket Delivery）和「火箭生鮮」（Rocket Fresh）等的垂直整合模型，稱霸南韓此一市場。

另外，Naver與零售業者如E-mart Mall和Homeplus合作，甚至與新世界換股結盟。但Naver缺少自家的物流網路，限制了送貨業務的競爭力。如今藉由Kurly的隔日配送服務，有望改善這項缺點。

生鮮 酷澎 電商

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