快訊

與李四川同列民調 2026新北市長選舉當仁不讓？劉和然1句妙答

金門濃霧攪局…尚義機場航班大亂 上千旅客受困怒喊「我要回家」

陸限制稀土出口 業界警告車廠恐在數月內停產

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
中國大陸限制稀土出口，加劇汽車短缺停產擔憂。路透
中國大陸限制稀土出口，加劇汽車短缺停產擔憂。路透

中國大陸對稀土礦物的最新管制，可能導致汽車生產停擺。相關人士警告，若北京全面停止出口，稀土儲量只夠支撐兩、三個月。

北京本月初擴大對7種稀土元素和磁石的出口限制，以報復美國總統川普對陸加徵145％高額關稅。這些稀土對電動車、風力發電機、戰機極為重要。

政府官員、貿易商、車業高層說，庫存估計只能支撐3-6個月，企業將競相囤積更多稀土，並尋找替代的供應來源，以避免重大混亂。

金屬交易員吉斯（Jan Giese）更警告，中國大陸的出口限制讓客戶措手不及，大部分車廠及其供應商似乎只有2-3個月的稀土庫存。他說，庫存見底或快要用罄之際，若未見稀土運往歐洲或日本，汽車供應鏈會出大問題。

中國最新的出口管制，鎖定讓高效能磁石能承受高溫的中重稀土，如鏑、鋱、釤。這些稀土有重要的軍事用途，用於噴射機、飛彈及無人機，也大量使用於電動車和油電混合車的旋轉零件、馬達、傳動裝置。

車業資深高層說，中國大陸限制稀土出口，對特斯拉（Tesla）及其他汽車生產商「影響重大」，以1-10分的嚴重程度來說，他打「7或8分」。他說：「這是種報復，中國政府可以說『好啊，我們不打算在關稅稅率上以牙還牙，但會傷害美國，促使企業請求自家政府改變關稅政策』」。

稀土金屬常見於地殼，惟難以用低成本和對環境友善的方式提煉，中國大陸幾乎壟斷了重稀土加工業。策緯諮詢公司（Trivium）的康姆斯（Cory Combs）表示，磁鐵大量使用的釹、鐠等「輕」稀土，不在限制名單內，要是貿易戰加劇，北京握有增加限制的威脅籌碼。

澳洲稀土商萊納斯（Lynas）準備擴大馬來西亞加工廠，今年中開始生產鏑和鋱。日本及其他國家寄望靠萊納斯，減少中國對重稀土的掌控。日本政府官員說：「重稀土元素的庫存，不足以避免汽車供應鏈潛在的動盪」，車廠的兩三月庫存之外，國家庫存應該提供額外援助。

從中國政府4月2日聲明看來，還不清楚北京要如何實施最新的出口管制。分析師說，緬甸內戰使重稀土原料減少之際，禁止出口將強化國內供給。

北京 庫存 稀土 電動

延伸閱讀

研究顯示電動車比燃油車更可靠 但竟有共通問題！

已婚男導師伸狼爪！陸男研究生52分鐘舉報遭性侵 北京理工大學火速解聘

鴻海三菱電動車擬裕隆三義廠量產 n5拚第3季亮相

「稀土不稀、會煉才贏」馬斯克：中國靠技術卡脖…美國要補這一課

相關新聞

公布財報之際…美科技大廠的中國風險日益升高 將遇投資人拷問

在美國科技巨擘即將陸續公布上季財報之際，面對美國加強圍堵中國大陸，美國科技巨頭的中國業績風險隨之升高，又以蘋果及亞馬遜的...

挑戰跨境電商巨擘酷澎！南韓Naver和Kurly結盟 搶攻生鮮外送

南韓網路巨擘Naver和生鮮配送平台服務商Kurly締結策略聯盟，挑戰稱霸南韓市場的跨國電商巨擘酷澎（Coupang）。

陸限制稀土出口 業界警告車廠恐在數月內停產

中國大陸對稀土礦物的最新管制，可能導致汽車生產停擺。相關人士警告，若北京全面停止出口，稀土儲量只夠支撐兩、三個月。

AI時代技能才是金飯碗！職場「大校準潮」來臨 職稱不再重要

隨著AI在各行各業帶來巨變，人資科技公司Phenom全球策略副總裁尤克里奇（Cliff Jurkiewicz）認為，「大離職潮」已成過去式，下一個影響組織...

川普重返白宮3個月 全球對鉅富和科技巨擘課稅努力停滯

隨著川普（Donald Trump）重返白宮執政已經3個月，美國正使全球對億萬富豪和跨國大企業課稅的計畫觸礁，相關努力陷...

美國最年長現役太空人乘俄飛船 70歲生日當天返地球

俄羅斯聯邦太空總署表示，美國太空人白地特今天與兩名俄國太空人從國際太空站（ISS）返回地球。白地特是美國最年長現役太空人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。