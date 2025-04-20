AI時代技能才是金飯碗！職場「大校準潮」來臨 職稱不再重要

摘要 「大離職潮」已經是過去式，下一個影響組織勞動力的趨勢，將由AI推動，稱為「大再校準潮」（The Great Recalibration），真正有價值的將是技能而非職務頭銜。

隨著AI在各行各業帶來巨變，人資科技公司Phenom全球策略副總裁尤克里奇（Cliff Jurkiewicz）認為，「大離職潮」已成過去式，下一個影響組織勞動力的趨勢，將由AI推動，稱為「大再校準潮」（The Great Recalibration）。

他在《快公司》（Fast Company）撰寫專欄表示，機器畢竟無法如人類般體驗世界，企業也無法單純用技術取代人類知識、技能，因此AI帶來的變革，將重新定義「工作」概念。

相較於過去企業將員工分類、設置薪資等級，建立企業階層結構，「工作」在AI時代的定義，將不只是職位，更攸關才能、技能、專業能力與文化貢獻。

尤克里奇預測，未來2～4年內，企業將不得不重新定義工作內容，關鍵是「技能」，因為這才是人才能為企業帶來的真正價值。

換言之，主動調整人力資源佈局，並將人才投入成長領域、批判性思考、戰略規劃和新產品開發的企業，將領先那些只把AI當成「任務替代工具」的對手。

尤克里奇舉例，一個為國防承包商擔任衛星工程師的技師，40年來一直在修飛機，但同一家公司從事程式設計的工程師，在AI時代卻不再有相同安全感，顯示某些職位將消失，但工作機會並不會消失。

美國燃燒玻璃研究所（Burning Glass Institute）和哈佛商學院合作執行的「未來工作管理」研究也顯示，生成式AI可能會取代處理初階職位相關任務的工作，將無可避免導致這些職位招聘減少，但生成式AI也可能承擔更多需要技術、知識的任務，使沒有硬技能的人能有更多機會。

這樣的轉變不是未來式，而是進行式，懂得與AI共舞的人將在未來職場更有競爭力。如Meta就計劃以AI取代中階工程師撰寫程式。執行長佐克伯（Mark Zuckerberg）認為，這會使工程師專注在更高層次的問題解決，以及更具創意的解決方案。

芬蘭阿爾託大學（Aalto University）助理教授馬特拉（Frank Martela）也向《財星》（Fortune）解釋，AI其實可為工作帶來更強烈的意義感，幫助人們在其他任務上更有創造力和效率。

因此，企業必然將重新審視人才技能與發展需求是否能精確對焦，不只將盤點現有團隊能力，找出誰擅長批判性思考、問題解決、戰略執行，也會重新檢討招聘方式，不再依據「職位描述」進行面試，而要找到推動業務成長的核心能力。

此外，企業也會更有目的整合AI，不把AI當成員工替代品、降低成本的手段，而是用它來增強員工的生產力。為此，企業也得提供員工再培訓機會，幫助他們適應不斷變化的工作環境。

「優秀的領導者會了解自己的弱點，偉大的領導者會聘請能彌補這些弱點的人才。」尤克里奇呼籲，企業在「大再校準潮」中，切忌重複招聘擁有相同技能的員工，才能在AI轉型中致勝。

資料來源：Fast Company、Fortune、HBR、Inc

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《原文AI時代，技能才是金飯碗！職場「大校準潮」來臨，職稱不再重要》