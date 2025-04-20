公布財報之際…美科技大廠的中國風險日益升高 將遇投資人拷問
在美國科技巨擘即將陸續公布上季財報之際，面對美國加強圍堵中國大陸，美國科技巨頭的中國業績風險隨之升高，又以蘋果及亞馬遜的曝險最大，勢必將被投資人拷問未來的中國大陸市場規畫。
隨著北京要求政府機構改買國產的個人電腦（PC）和伺服器，加上整個貿易戰所造成的附帶損害，從晶片製造商、軟體公司到硬體業者，美國科技業者將受到全面性衝擊。
中國大陸共批准使用18款中央處理器（CPU）晶片，但完全不包含英特爾（Intel）或超微（AMD）的晶片。微軟Windows作業系統和甲骨文的資料庫軟體也身處風口浪尖，因為北京當局正在限制美國製軟體，要求政府機構新採購的PC和伺服器不能搭載Windows，但可選擇六種國產作業系統，以及11個國產資料庫選項。
德儀和英特爾等在美國生產晶片的科技業者已發現，中國大陸銷售正遭受北京125%報復性關稅的威脅，英特爾去年29%銷售額來自中國大陸，德儀有19%。蘋果、輝達、高通及超微等在台灣生產並運往中國大陸的晶片，則能豁免於這項關稅。
目前輸往美國的智慧手機和PC已獲暫時豁免於對等關稅，但川普政府已表示將在未來幾個月對這些產品單獨課徵關稅。
在大型科技公司中，蘋果面臨的中國大陸風險最高，因為在當地的生產和銷售都將受衝擊。亞馬遜的曝險次高，因為多數中國大陸商品至少將被課徵145%關稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言