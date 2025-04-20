川普重返白宮3個月 全球對鉅富和科技巨擘課稅努力停滯

隨著川普（Donald Trump）重返白宮執政已經3個月，美國正使全球對億萬富豪和跨國大企業課稅的計畫觸礁，相關努力陷入停頓。

法新社報導，川普今年1月20日第2度就任美國總統後，馬上退出經濟合作暨發展組織（OECD）全球稅收協議。該協議由近140國簽署，向跨國大企業獲利課徵15%的最低稅率。

這項協議將確保年營收在7億5000萬歐元（約新台幣277億元）以上的跨國企業，於經營所在地繳納最低15%企業稅。

已經有許多國家指控亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）母公司Alphabet及臉書母公司Meta規避當地稅務。

川普2月21日向一些國家發出警告，不要對大型科技公司和其他美國企業處以「歧視性、不成比例」的罰款或課稅、或將資金轉移至當地公司。此舉再度引發華府與其他盟邦在數位服務稅議題的分歧。

如今，歐洲聯盟（EU）揚言，如果歐美雙方對於川普欲徵收歐盟銷美商品20%關稅計畫的談判破裂，歐盟就會課徵數位服務稅。

法裔美籍經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）告訴法新社，歐盟未來數週的因應將至關重要，「如果歐盟及其他國家放棄了，並允許美國的跨國公司獲得豁免，那很不幸地，將意味著這項非常重要的協議遭到終結」。

此外，向全球超級富豪課稅的腳步也正停頓。

去年作為20國集團（G20）輪值主席國的巴西，於當年2月在聖保羅舉行的G20財長和央行總裁會議中提議，對全球超級富豪的收入徵收2%最低稅，估計每年能籌措2000億至2500億美元（約新台幣6兆5000億元至8兆1000億元）。

不過，當時的美國總統拜登（Joe Biden）政府對這項計畫猶豫不決，現任總統川普更是億萬富豪、也是減稅的支持者，因此這項計畫不太可能在白宮獲得支持。